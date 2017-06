EÚ a Japonsko chcú podpísať dohodu o zóne voľného obchodu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 24. júna (TASR) - Ochrancovia spotrebiteľov varujú pred uzatvorením dohody o zóne voľného obchodu medzi Európskou úniou a Japonskom.Jej hlavnými nedostatkami sú tajné rokovania, arbitrážne súdy a netransparentnosť. To isté sa vyskytlo aj v prípade rokovania EÚ s Kanadou a Spojenými štátmi. V prvom prípade sa dohoda stala známou pod skratkou CETA. Dohoda s USA má skratku TTIP. K jej podpisu však nedošlo.Nemecký denník Süddeutsche Zeitung a rozhlasové stanice Severonemecký rozhlas (NDR) a Západonemecký rozhlas (WDR) sa dostali k tajným dokumentom o priebehu rokovaní. Poskytli im ich organizácia Greenpeace a iné zdroje.EÚ a Japonsko sa usilujú uzavrieť dohodu čo najskôr. Ňou chcú odpovedať na americký protekcionizmus. Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker nedávno uviedol, že dohoda, ktorá by mala mať skratku EPA alebo JEFTA, by sa mala uzavrieť ešte v tomto roku.Rokovania zamrzli na problematike geneticky manipulovaného mäsa a ďalších potravinových produktov. Japonci požadujú, že EÚ môže ich dovoz zakázať, len keď sa ich škodlivosť potvrdí vedecky.Kritici dohody s Japonskom tvrdia, že je menej transparentná ako dohoda s Kanadou. Japonci sa bránia aj proti návrhu EÚ, aby v sporných prípadoch rozhodoval investičný súdny dvor. Japonsko trvá na riešení sporov u súkromných arbitrov, ktorých konania prebiehajú za zatvorenými dverami.V dohode CETA sú mnohé kritériá pre vzájomný obchod formulované veľmi prísne, a tie v dohode s Japonskom vyznievajú oveľa miernejšie.Podľa japonského ministerstva zahraničných vecí je hlavným motívom podpísania dohody o zóne voľného obchodu s EÚ zrušenie cla na japonské autá a elektrické prístroje. Európska únia chce v krajine vychádzajúceho slnka okrem iného dosiahnuť bezproblémový vývoz svojich poľnohospodárskych produktov a získať možnosť zúčastňovať sa najmä na verejných železničných tendroch.