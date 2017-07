EÚ a Japonsko dosiahli dohodu na ministerskej úrovni o voľnom obchode

Tokio Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 6. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) a Japonsko prekonali rozdiely v otázke vývozu poľnohospodársky produktov a áut a vydláždili tak cestu k dohode o voľnom obchode. Obe strany sa pritom podieľajú na viac ako 25 % výkonu svetovej ekonomiky.uviedla eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v stredu (5.7.) na sociálnej sieti Twitter.Očakáva sa, že japonský premiér Šinzó Abe, šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk dnes schvália predbežnú dohodu, o ktorej obe stany rokujú už od roku 2013.Abe sa snaží urobiť z Japonska lídra v globálnom obchode po tom, ako nový americký prezident Donald Trump v januári odstúpil od dohody o Transpacifickom obchodnom partnerstve a za svoju prioritu si zvolil ochranu trhu v USA.Dohoda EÚ a Japonska je tiež politickým triumfom pre nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, ktorá tento týždeň privíta v Hamburgu lídrov skupiny G20. Nemecká vláda má v úmysle využiť summit 20 najväčších svetových ekonomík na podporu otvorených trhov.Podľa návrhu dohody EÚ postupne zruší svoje 10-% dovozné clo na automobily z Japonska, zatiaľ čo japonská vláda umožní prístup širšej škály európskych potravín na svoj trh. Abe pritom čelí tlaku lobistov z radov domácich producentov potravín aj členov svojej Liberálno-demokratickej strany, ktorí sú proti otvoreniu japonského trhu európskym potravinám.Dohoda je najväčšou obchodnou zmluvou EÚ a prichádza v čase, keď Trumpova politika predstavuje najväčšiu výzvu pre globálny obchod od skončenia druhej svetovej vojny.Rokovania medzi oboma stranami budú pokračovať na jeseň. Podľa nemenovaných zdrojov oboznámených so situáciou sa právoplatný návrh konečnej dohody očakáva v najbližších mesiacoch.Dohoda odstráni 99 % colných sadzieb, dodal jeden zo zdrojov a naznačil, že časový rámec na zrušenie európskych dovozných ciel pre automobily bude sedem rokov. Japonské médiá zase uviedli, že Tokio najprv zavedie nízke clá na európsky syr a do 15 rokov ich zruší.Keď vyjednávači dokončia svoju prácu, konečnú dohodu bude musieť schváliť Európsky parlament aj jednotlivé štáty EÚ, až potom nadobudne platnosť. Tento proces však nie je zaručený. Vlani napríklad belgický región Valónsko využil svoje právomoci a takmer potopil podobnú dohodu medzi EÚ a Kanadou.Okrem toho Abe čelí doma problémom. Jeho politické snahy podkopávajú škandály a porážka vo voľbách v Tokiu. Na premiéra tlačia aj členovia jeho strany, aby zachoval opatrenia na ochranu domácich producentov syra. EÚ, najväčší vývozca syrov na svete, predpovedá, že dohoda prinesie bloku dodatočných 10 miliárd eur z vývozu potravín, vrátane mäsa a mliečnych výrobkov do Japonska.Na druhej strane sa japonskí výrobcovia automobilov sťažujú, že zaostávajú za rivalmi z Južnej Kórey, ktorá už má obchodnú dohodu s Európou.