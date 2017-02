EÚ a NATO očakávajú od Pencea náznak smerovania externej politiky USA

Mike Pence Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. februára (TASR) - Predstavitelia Európskej únie a Severoatlantickej aliancie očakávajú, že pondelňajšia návšteva amerického viceprezidenta Mikea Pencea v Bruseli prinesie odpovede o stratégii zahraničnej politiky vlády prezidenta USA Donalda Trumpa a o vzťahoch Spojených štátov k Rusku. Pence sa v pondelok (20.2.) stretne s najvyššími predstaviteľmi EÚ a rokovať bude aj s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.Pracovná cesta viceprezidenta USA do Európy sa začína v Mníchove, kde sa Pence koncom tohto týždňa zúčastní na medzinárodnej konferencii o bezpečnosti. Z Nemecka odcestuje do Bruselu.Tlačová agentúra Reuters pripomenula, že Pence prichádza do Európy krátko po tom, ako z funkcie odstúpil poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Michael Flynn, ktorý podporoval užšie vzťahy USA s Ruskom. Podľa Reuters vnímali viacerí európski politici Flynna ako človeka, ktorý patril v Trumpovom okolí medzi popredných obhajcov užších vzťahov s Ruskom a tvrdých kritikov dohody západných veľmocí s Teheránom o iránskom jadrovom programe. EÚ dohodu s Iránom z roku 2015 vníma ako veľký diplomatický úspech.EÚ okrem iného od Pencea očakáva potvrdenie, že rozpad Únie nie je cieľom vlády USA. Reuters upozornil, že Pence možno nebude schopný poskytnúť podrobné informácie o Trumpovej zahraničnej politike vzhľadom na turbulencie po Flynnovej rezignácii, ale mal by naznačiť, aké sú názory Bieleho domu na celú sériu zahraničnopolitických a európskych záležitostí. A to ešte pred konaním summitu NATO, ktorý sa uskutoční 25. mája a na ktorom sa zúčastní aj Donald Trump.