EÚ a OSN spustili iniciatívu proti násiliu voči ženám a dievčatám

Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová a generálny tajomník OSN António Guterres (druhý vľavo), ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/New York 21. septembra (TASR) - Európska únia a Organizácia Spojených národov dnes v rámci prebiehajúceho Valného zhromaždenia OSN v New Yorku spustili spoločnú iniciatívu zameranú na odstránenie všetkých foriem násilia voči ženám a dievčatám.Rozpočet EÚ pre napĺňanie cieľov tejto iniciatívy bol stanovený na 500 miliónov eur, uviedla Európska komisia (EK).V mene EÚ iniciatívu spustila šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová a eurokomisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica. Za OSN ju podpísal generálny tajomník António Guterres a jeho zástupkyňa Amina Mohammedová.Guterres pripomenul, že táto iniciatíva má "historický rozmer", lebo každá tretia žena zažíva počas svojho života násilie, pričom násilie páchané na ženách a dievčatách ničí životy a prináša bolesť celým generáciám.odkázala Mogheriniová. Dodala, že je nevyhnutné ochraňovať ženy a dievčatá a umožniť im tak rozvinúť ich plný potenciál.Podľa eurokomisára Mimicu sa násilie páchané na ženách vyskytuje vo všetkých krajinách, generáciách, národnostiach a spoločenstvách a je "jednou z najväčších krívd našej doby".Spoločná iniciatíva EÚ a OSN je financovaná z trustového fondu, do ktorého prispieva viacero zainteresovaných strán, hlavným prispievateľom v sume pol miliardy eur je EÚ, zapojiť sa môžu aj ďalší darcovia.Fond v najbližších rokoch prefinancuje komplexné programy s cieľom odstrániť všetky formy násilia voči ženám a dievčatám, ako sú sexuálne a rodovo motivované násilie, ako aj praktiky poškodzovania, obchodovanie so ženami a dievčatami a hospodárske (pracovné) vykorisťovanie, femicída (rodovo motivované vyvražďovanie žien) a domáce násilie. K ťažiskovým oblastiam programov bude patriť posilnenie právnych rámcov, politík a inštitúcií, preventívnych opatrení, prístup k službám, ako aj zlepšenie zberu údajov v Afrike, Latinskej Amerike, Ázii, Tichomorí a Karibiku.Komisia v tejto súvislosti pripomenula, že v súčasnosti je na svete viac než miliarda životov poznačených násilím. Odhaduje sa, že násilie v určitej fáze svojho života zažilo až 35 percent žien, no v niektorých krajinách sa tento podiel šplhá až na úroveň 70 percent. Okrem toho viac než 700 miliónov žien na celom svete bolo vydatých ešte v detskom veku, pred dovŕšením 18. roku života, z toho viac ako tretina (približne 250 miliónov) pred dovŕšením 15. roku života. Najmenej 200 miliónov žien a dievčat v 30 krajinách sveta bolo podrobených zmrzačeniu ženských pohlavných orgánov.