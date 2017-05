EÚ a USA budú ďalej rokovať o laptopoch v lietadlách

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 17. mája (TASR) - Predstavitelia Európskej únie (EÚ) a USA dnes rokovali v Bruseli o bezpečnosti leteckej dopravy. Na stretnutí sa nezrodilo zatiaľ rozhodnutie, ktoré by znamenalo zásadnú zmenu súčasného stavu pre európskych pasažierov smerujúcich s laptopmi v batožine zo starého kontinentu do Spojených štátov.Informovala o tom v Bruseli večer Európska komisia, podľa ktorej sa ďalšie rokovania na rovnakú tému uskutoční na budúci týždeň vo Washingtone. Práve tam by sa mali posúdiť riziká, ako aj možné riešenia v záujme ochrany bezpečnosti cestujúcich, vyplýva zo spoločného vyhlásenia oboch strán, ktorých cieľom je garantovať aj bezproblémovú funkčnosť globálnej leteckej dopravy.USA si ponechávajú naďalej otvorenú možnosť zmeny súčasných predpisov, experti pre boj proti terorizmu sa totiž obávajú útoku s náložou umiestnenou práve v podobných elektronických zariadeniach.Európska únia, ktorú podľa tlačovej agentúry DPA prekvapili minulotýždňové správy zo zámoria o zvažovaní zavedenia zákazu prepravy laptopov v príručnej batožine, očakávala od dnešného stretnutia zrejme presnejšie informácie. Závery schôdzky sú však vágne.Obe strany si podľa nich vymenili informácie o vážnych, vyvíjajúcich sa ohrozeniach pre bezpečnosť leteckej dopravy a podnety na opatrenia voči podobným hrozbám, vyplýva zo záverov, v ktorých sa hovorí aj o vzájomnom ubezpečení oboch strán pripravených na úzku spoluprácu.Ak by sa prípadná zmena úpravy z americkej strany pre cestujúcich z Európy podobala zmene predpisov, ktoré vláda USA zaviedla ešte v marci pre desať severoafrických a blízkovýchodných letísk, potom by to pre pasažierov znamenalo, že by na palubu nemohli v príručnej batožine vziať žiadny elektronický prístroj väčší ako mobilný telefón. Všetky takéto zariadenia by museli absolvovať let v nákladnom priestore stroja.Úvahy americkej strany sa odvíjajú od informácií tajných služieb, ktoré vraj podľa médií môžu pochádzať od agentov jordánskej alebo izraelskej tajnej služby infiltrovaných v radoch džihádistov z Islamského štátu a podľa ktorých sa mal pripravovať teroristický útok s využitím práve laptopov.Medzi účastníkmi dnešnej schôdzky v Bruseli boli okrem iných aj eurokomisár pre vnútro Dimitris Avramopulos a jeho kolegyňa s dopravným portfóliom Violeta Bulcová, ako aj námestníčka ministra pre vnútornú bezpečnosť USA Elaine Dukeová.