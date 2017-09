EÚ a Veľká Británia dosiahli pokrok počas rozhovorov o brexite

Vedúci vyjednávači pre brexit, Michel Barnier za EÚ (vpravo) a David Davis za Britániu (vľavo) na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 28. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) a Veľká Británia dosiahli pokrok počas najnovšieho kola rozhovorov o brexite, ale nie dostatočný na to, aby sa posunuli do ďalšej fázy a začali diskusiu o prechodnom období alebo budúcej obchodnej dohode. Uviedol to hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier.Barnier novinárom povedal, že oba tímy majú za sebou konštruktívny týždeň, ale ešte nedosiahli dostatočný pokrok a musia pokračovať v práci v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Pochválil však "vytvorenú ústupkami premiérky Theresy Mayovej.Mayová pritom dúfala, že prejav, ktorý predniesla minulý týždeň vo Florencii, odblokuje viaznuce rokovania a otvorí jej cestu k začatiu diskusie o obchodnej dohode po brexite. Podmienkou pre rokovania o obchode je však dostatočný pokrok v kľúčových otázkach rozchodu, ako sú finančné vyrovnanie, práva expatriotov a režim na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom.Barnierov britský náprotivok, minister pre brexit David Davis, tiež povedal, že počas štyroch dní v Bruseli sa podarilo dosiahnuť "značný pokrok".Barnier zdôraznil, že obe strany sa rozchádzajú v dvoch kľúčových bodoch.Po prvé, pokiaľ ide o práva občanov, privítal Davisovo ubezpečenie, že dohoda o odchode z bloku garantuje práva 3 miliónov občanov EÚ v Británii, a to priamo prostredníctvom britských právnych predpisov, ktoré sa pre brexit meniť nebudú. Únia však naďalej požaduje, aby občania EÚ mali právo podať sťažnosť na súd EÚ. Británia ale po brexite nechce podliehať jurisdikcii európskeho súdu.Po druhé, Británia uviedla, že ostatných 27 štátov by nemalo mať finančné straty z brexitu počas súčasného rozpočtového obdobia EÚ, ktoré sa končí v roku 2020. To ale nestačí. Záväzky dohodnuté v súčasnom rozpočte vedú k platbám aj v nasledujúcich rokoch.Práve otázka peňazí je najväčším jablkom sváru. EÚ odhaduje, že Británia bude dlhovať desiatky miliárd eur za nesplatené záväzky. Týka sa to napríklad výdavkov na dôchodky bývalých britských úradníkov v inštitúciách EÚ a poslancov Európskeho parlamentu.Obe strany sa majú znova stretnúť o necelé dva týždne, 9. októbra.