EÚ a WHO ocenili význam očkovania

Brusel 24. apríla (TASR) - Európska komisia a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydali dnes spoločné vyhlásenie o zásadnom význame očkovania pre imunizáciu a prevencii chorôb v Európskej únii a v širšom európskom regióne.Pod spoločným vyhlásením vydaným pri príležitosti 12. ročníka Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý trvá od 24. do 30. apríla, sú podpísaní eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis a regionálna riaditeľka Európskeho úradu WHO pre Európu Zsuzsanna Jakabová.Kampaň od roku 2005 každoročne vyhlasuje Európsky úrad WHO.V spoločnom vyhlásení sa upozorňuje na veľký prínos očkovacích látok pre verejné zdravie Európanov - látok, ktoré prispeli k zdraviu a blahu všetkých ľudí, čo žijú dnes v Európskej únii a v širšom európskom regióne."Za posledných 60 rokov imunizácia zachránila viac detských životov než akékoľvek iné než lekárske zákroky. Vplyv tejto revolúcie na prevenciu chorôb v priebehu niekoľkých desaťročí bol obrovský. Každý rok pred rozšírením očkovania v roku 1980 spôsobovali osýpky okolo 2,6 milióna úmrtí," uvádza sa v spoločnom dokumente EK a WHO.Dokument pripomína, že vďaka očkovacej látke proti osýpkam amerického mikrobiológa Mauricea Hillemana možno už tejto vysoko nákazlivej chorobe predchádzať.Každý rok Európsky týždeň imunizácie oslavuje obrovský pokrok, ktorý medicína dosiahla vďaka očkovacím látkam. Toto podujatie je okrem toho vhodnou príležitosťou na zhodnotenie úloh, ktoré sa vykonávajú v záujme zabezpečenia verejného zdravia - zníženie prekážok v zdravotníckych systémoch a najmä zabezpečenie dôvery verejnosti v očkovanie.Komisár Andriukaitis, ktorý je civilným povolaním lekár, už minulý týždeň ostro odsúdil tzv. antivaxerov, popieračov účinnosti očkovania.uviedol komisár na svojom účte na Twitteri, v ktorom poukázal, že osýpky nabrali formu epidémie v Taliansku, rýchlo sa šíria v Nemecku a majú už svoju prvú obeť v Portugalsku.Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré sídli v Štokholme, už začiatkom marca upozornilo, že rýchlo sa šíriaca epidémia osýpok v Rumunsku a Maďarsku sa môže rozšíriť aj do iných európskych krajín. V Rumunsku, kde je zaočkovanosť nižšia ako 90 percent, sa od septembra 2016 nakazilo vyše 3000 ľudí. Z toho najmenej 16 ľudí zomrelo - väčšinou išlo o malé deti do štyroch rokov.