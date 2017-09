EÚ bude mať zákon o zdaňovaní digitálnych gigantov ako Google a Apple

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tallinn 16. septembra (TASR) - Ďalší členovia EÚ sa pripojili k nemeckému návrhu na vypracovanie nového európskeho modelu zdanenia globálnych internetových gigantov, akými sú Google a Apple.Šesť štátov podpísalo dnes na neformálnom stretnutí ministrov financií EÚ v estónskom Tallinne list adresovaný Európskej komisii (EK). Jeho iniciátormi boli spolu s Nemeckom Francúzsko, Španielsko a Taliansko. Žiadajú v ňom, aby sa výnosy internetových firiem, ktoré dosahujú v Európe, zdaňovali na kontinente.Komisár EÚ pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis uviedol, že EK do jari budúceho roka vypracuje návrh príslušného zákona. Jeho idey by sa mali konkretizovať už na budúci týždeň. Návrh sa má dostať do konca roka aj do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).Digitálne firmy môžu byť zatiaľ zdaňované v krajine, kde majú hlavné sídlo, ale ich aktivity sú rozšírené ďaleko od neho.