EÚ bude riešiť colnú úniu s Britániou, až keď sa dosiahne pokrok

Brusel 15. augusta (TASR) - EÚ bude riešiť nové obchodné vzťahy s Britániou, až keď sa podarí dosiahnuť pokrok v rokovaniach o brexite ohľadom základných priorít, na ktorých sa dohodli obe strany. Uviedla to dnes Európska komisia (EK).Britská strana predtým naznačila, že sa možno bude usilovať o dočasné zotrvanie v colnej únii s EÚ, aby zamedzila možnému chaosu na hraniciach bezprostredne po odchode Spojeného kráľovstva z Únie.upozornil dnes hovorca EK.Komisia opäť potvrdila pozíciu ostatných 27 členských štátov, ktoré pri rokovaniach o brexite presadzujú tri prioritné témy: práva a povinnosti občanov EÚ v Británii po brexite, finančné vyrovnanie a nemenný hraničný režim medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko.Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier v tejto súvislosti na svojom účte na Twitteri rovnako pripomenul, že "čím skôr" sa Británia a EÚ dohodnú na právach občanov, na plnení finančných záväzkov a hraniciach s Írskom, tým skôr môžu začať diskusie o colnej únii a budúcich hospodárskych vzťahoch.Britské ministerstvo pre vystúpenie z EÚ dnes vyhlásilo, že do úvahy pripadá, pričom budúce "by mohlo eliminovať potrebu colnej hranice medzi Britániou a Úniou.Agentúra AP pripomína, že v otázke, či po brexite v marci 2019 budú existovať ekonomické bariéry s EÚ, zaznievajú od britských ministrov zmiešané signály a takáto nejednoznačnosť vyvoláva neistotu u britských firiem. Vláda sa snaží pred novým kolom rokovaní, ktoré sa má konať tento mesiac, vyvrátiť tvrdenia, že na vyjednávania o brexite nie je pripravená.