EÚ bude rokovať o spolupráci so štátmi Afriky, Karibiku a Tichomoria

Brusel 22. júna (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila, že v piatok získala od Rady EÚ mandát na otvorenie rokovaní o novej dohode o partnerstve s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT).Rozhodnutie Rady EÚ umožňuje v nasledujúcich týždňoch začať rokovania so skupinou štátov AKT. Platnosť existujúceho právneho rámca, známeho ako Dohoda z Cotonou, sa skončí vo februári 2020.Eurokomisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica pri tejto príležitosti uviedol, že exekutíva EÚ je pripravená vstúpiť do moderného a dynamického partnerstva s krajinami v Afrike, Karibiku a Tichomorí.zhodnotil Mimica.Kľúčovým cieľom rokovaní bude podľa EK zabezpečiť nový právne záväzný rámec prispôsobený súčasnej realite. Obe strany preskúmajú nové spôsoby dosiahnutia kľúčových záujmov a riešenia globálnych výziev, ako sú inkluzívny rast, investície, vytváranie pracovných miest, trvalo udržateľný rozvoj, mier, bezpečnosť a migrácia, ľudský rozvoj, základné slobody, ľudské práva, právny štát a demokratické zásady.EÚ chce vytvoriť so štátmi AKT silnú alianciu na medzinárodných fórach, lebo obe skupiny predstavujú viac ako polovicu členských štátov OSN.Snahou oboch strán je tiež vyvodiť ponaučenie zo 43-ročnej spolupráce medzi EÚ a krajinami AKT s cieľom podporiť zavedené schémy trvalo udržateľného rozvoja.Spravodajca TASR Jaromír Novak