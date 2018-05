EÚ: Budúci dlhodobý rozpočet dá vyše 100 miliárd eur na sociálne fondy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 30. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v rámci sektorových návrhov pre dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 navrhla v stredu posilniť sociálny rozmer Únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) a prostredníctvom posilneného a účinnejšieho Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF).Eurokomisia spresnila, že na roky 2021 – 2027 by rozpočet pre ESF+ predstavoval 101,2 miliardy eur a pre Fond na prispôsobenie sa globalizácii po roku 2020 pôjde 1,6 miliardy eur.Cieľom oboch fondov je investovať do ľudí s cieľom zabezpečiť, aby získali správne zručnosti a mohli čeliť výzvam a zmenám na trhu práce v súlade so zásadami Európskeho piliera sociálnych práv.Komisia na rozpočet Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty na obdobie ďalších sedem rokov vyčlenila 947 miliónov eur, pričom 642 miliónov eur je určených na program pre práva a hodnoty a 305 miliónov eur na program pre spravodlivosť. Fond bude podporovať ďalší rozvoj európskeho priestoru spravodlivosti založeného na zásade právneho štátu a vzájomnej dôvere a jeho cieľom je zabezpečiť, aby ľudia mohli uplatňovať svoje práva.Podpredseda EK pre euro, sociálny dialóg, finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol, že tieto rozpočtové návrhy nadväzujú na diskusné dokumenty o tom, akú EÚ chceme, ako ju budeme utvárať a ako to zaplatíme.upozornil.Podľa slov eurokomisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej zriadenie Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty má význam v čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizácii a polarizácii.odkázala Jourová.