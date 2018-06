EÚ by mala prijať opatrenia pred lacnou oceľou po zavedení ciel v USA

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Amsterdam 1. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) by mala prijať opatrenia na ochranu európskeho trhu s oceľou pred záplavou lacného dovozu, ktorý bude hľadať nové destinácie po zavedení ciel na oceľ v USA. Uviedla to holandská divízia indického koncernu Tata Steel.povedal riaditeľ Tata Steel Netherlands Theo Henrar, podľa ktorého by EÚ mohla zaviesť kvóty na dovoz alebo tarify. Henrar uviedol, že USA ublížia najviac sebe zavedením ciel na európsku oceľ, pretože americkí výrobcovia často nemajú alternatívneho dodávateľa.Koncern Tata zo svojej továrne neďaleko Amsterdamu dodáva vysokokvalitnú oceľ americkým spoločnostiam, ako je výrobca stavebných a ťažobných strojov Caterpillar a výrobca batérií Duracell. A zásobuje aj americké automobilky a výrobcov obalov a fliaš produktmi, ktoré domáci výrobcovia v USA nevyrábajú.Podľa Henrara je príliš skoro odhadnúť dôsledky amerických ciel pre export Tata z Holandska, ktorý sa pohybuje okolo úrovne 500 miliónov eur ročne.povedal.dodal.