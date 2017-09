EÚ chce razantnejšie reagovať na kybernetické útoky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes avizovala, že chce razantnejšie reagovať na kybernetické útoky. Zároveň upozornila, že žiadna krajina takýmto útokom nedokáže čeliť osamote, a preto by ich mala EÚ riešiť spoločne.Komisia spolu so šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogheriniovou navrhla rozsiahly súbor opatrení zameraných na posilnenie kybernetickej bezpečnosti v EÚ, aby boli k dispozícii vhodné nástroje na zvládanie útokov na počítačové systémy. Patrí medzi ne Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, ako aj nový európsky certifikačný systém na zaručenie bezpečnosti produktov a služieb v digitálnej ére.uviedla Mogheriniová.Komisia upozornila, že "neštátni aj štátni aktéri" sa prostredníctvom útokov na digitálne technológie, ktoré tvoria kostru európskeho hospodárstva, čoraz viac pokúšajú o krádeže údajov, podvody či dokonca o destabilizáciu vlád.Predseda EK Jean-Claude Juncker vo svojej správe o stave Únie upozornil, že len v minulom roku došlo každý deň k viac ako 4000 útokom vydieračského softvéru (ransomware), pričom 80 percent európskych podnikov zaznamenalo aspoň jeden kybernetický incident. Od roku 2013 sa hospodársky vplyv počítačovej kriminality späťnásobil, do roku 2019 by sa podľa štúdií mohol ešte zoštvornásobiť.