EÚ chce rokovať s USA o zákaze notebookov na palube lietadiel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vyzvala Washington na "urýchlené stretnutie" expertov z oblasti leteckej bezpečnosti. Dôvodom je náznak amerických úradov, že ešte pred začatím sezóny letných dovoleniek možno zakážu používať na palube lietadiel prichádzajúcich do USA z Európy elektronické prístroje.Spojené štáty už zaviedli zákaz používania notebookov v lietadlách prilietajúcich z ôsmich krajín z oblasti Blízkeho východu a zo severnej Afriky - Egypta, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Maroka, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Turecka.Pasažieri nesmú svoje elektronické zariadenia "väčšie ako mobil" prenášať v príručnej batožine. Americké úrady k tomuto opatreniu prikročili po správach tajných služieb, že teroristi môžu preniesť na palubu bomby v podobe elektronických batérií do počítačov.Takéto opatrenie nie je zakotvené v americko-európskych dohodách o leteckej prevádzke, čo Európanom poskytuje určitý priestor na manévrovanie. Belgická televízna stanica RTBF dnes uviedla, že exekutíva EÚ má obavy z takéhoto jednostranného opatrenia a preto žiada Američanov o sériu rokovaní na technickej aj politickej úrovni, aby spolu prediskutovali možnosť prijatia ďalších opatrení pre bezpečnosť leteckej premávky.Komisia už vyvinula potrebnú iniciatívu v tomto smere keď v utorok (9.5) eurokomisár pre vnútorné záležitosti Dimitris Avramopulos a eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulcová poslali svojim rezortným kolegom do Washingtonu spoločný list.Hovorcovský úrad EK spresnil, že v zaslanom dokumente sa uvádza, že Spojené štáty a EÚ majú dlhodobú a plodnú spolupráca v oblasti leteckej bezpečnosti. Zaslaný list vyjadruje snahu EÚ pokračovať v tejto spolupráci a spoločným úsilím nájsť vhodnú odpoveď na "spoločné hrozby".