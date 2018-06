EÚ chce vyčleniť pre rybolov a námorné hospodárstvo 6,14 mld. eur

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR – František Iván Foto: FOTO TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. júna (TASR) - Európska komisia v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje vyčleniť 6,14 miliardy eur na jednoduchší a flexibilnejší fond pre európske rybárstvo a námorné hospodárstvo.Komisiou navrhnutý nový Európsky námorný a rybársky fond bude aj naďalej podporovať odvetvie rybárstva na ceste k udržateľnejším rybolovným postupom s osobitným zameraním na podporu malých rybárov. Má za cieľ uvoľniť rastový potenciál udržateľného modrého hospodárstva smerom s pridanou hodnotou pre pobrežné spoločenstvá.Navrhnutý fond po prvýkrát prispeje k posilneniu medzinárodnej správy oceánov a morí v záujme bezpečnejších, čistejších, chránenejších a udržateľne spravovaných morí a oceánov.Komisia okrem toho posilnila aj ekologický vplyv fondu. V súlade so záväzkami z parížskej klimatickej dohody sa bude zameriavať na ochranu morských ekosystémov a 30 % z jeho rozpočtu plánuje použiť na zmierňovanie zmien klímy a prispôsobenie sa tejto situácii.Eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella v správe pre médiá uviedol, že zdravé a dobre spravované oceány sú základnou podmienkou dlhodobých investícií a vytvárania pracovných miest v rybárstve i širšom modrom hospodárstve.skonštatoval komisár. Spresnil, že nový fond umožní členským štátom Únie a eurokomisii plniť si túto zodpovednú úlohu a investovať do udržateľného rybárstva, potravinovej bezpečnosti a zdravých a produktívnych morí a oceánov.Rybolov spolu s akvakultúrou prispieva k potravinovej bezpečnosti a výžive Európanov. Pri podpore z fondu sa bude klásť osobitný dôraz na malých pobrežných rybárov s plavidlami s dĺžkou pod 12 metrov, ktorí predstavujú polovicu európskej zamestnanosti v odvetví rybolovu.Pokiaľ ide o námorné hospodárstvo, EK navrhuje svoju podporu v porovnaní s obdobím 2014 – 2020 posilniť. Ide o ekonomické odvetvie s veľkým potenciálom. Jeho celosvetový výkon sa v súčasnosti odhaduje na 1,3 bilióna eur a do roku 2030 by sa mohol zdvojnásobiť.Námorný fond umožní investície do nových námorných trhov, technológií a služieb, ako sú modrá energia a morské biotechnológie. Pobrežné spoločenstvá získajú väčšiu a širšiu podporu na vytváranie miestnych partnerstiev a transferov technológií do všetkých sektorov modrého hospodárstva vrátane akvakultúry a prímorského cestovného ruchu.Únia sa v rámci Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj zaviazala prispieť k tomu, aby sa moria a oceány stali bezpečnejšími, chránenejšími, čistejšími a udržateľnejšími. K tomu má prispieť aj nový Európsky námorný a rybársky fond.