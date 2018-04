EÚ hrozí Venezuele sankciami v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami

Federica Mogheriniová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. apríla (TASR) - Európska únia vo štvrtok varovala, že by mohla uvaliť ďalšie sankcie na Venezuelu. V prípade, ak demokraciu vo Venezuela nadchádzajúce prezidentské voľby ohrozia, Únia pohrozila prijatím, uviedla vo vyhlásení šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová, píše agentúra Reuters.Mogheriniová vyjadrila poľutovanie nad tým, akým spôsobom vláda venezuelského prezidenta Nicolása Madura vypísala na 20. mája voľby - bez toho, aby dohodlaMogheriniová upozornila, že Európska únia bude priebeh venezuelských volieb pozorne sledovať. Zdôraznila, že ak dôjdektoré by mohli naďalej ohrozovať demokraciu, právny štát či ľudské práva v krajine, Únia bude pripravená prijaťDodala, že všetky venezuelské politické strany by sa mali zúčastniť spravodlivých volieb.Minulý týždeň americký viceprezident Mike Pence miestnym straníckym lídrom povedal, že sa musia viac snažiť o to, aby Madura izolovali.EÚ, ktorá na Venezuelu uvalila koncom vlaňajška sankcie, obviňuje venezuelskú vládu z porušovania ľudských práv a nedodržiavania zásad právneho štátu.