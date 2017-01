EÚ je dlhodobo najštedrejší prispievateľ do rozpočtu OSN

Ilustračné foto. Foto: detuschebank.ge Foto: detuschebank.ge

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 2. januára (TASR) - Európska únia je dlhodobo v pozícii najväčšieho a najštedrejšieho finančného donora pre Organizáciu Spojených národov, jej jednotlivé agentúry, mierové misie a podujatia. Tento stav sa zrejme nezmení ani po nástupe nového generálneho tajomníka OSN.Európska únia prostredníctvom svojich inštitúcií a fondov a prostredníctvom jednotlivých členských štátov je oprávnene vnímaná ako najväčší poskytovateľ finančných príspevkov pre chod OSN a pre realizáciu jej jednotlivých rozvojových či mierotvorných programov.V súlade so správoumožno skonštatovať, že EÚ za 12 rokov, od roku 2000 do roku 2012, poskytla OSN vyše deväť miliárd eur.Z tejto položky v sledovanom období najviac peňazí (3,02 mld. eur) bolo v prospech Rozvojového programu OSN (UNDP). Nasledovala finančná pomoc v prospech palestínskych utečencov (1,1 mld. eur), potom Svetový potravinový program (WFP) so sumou 968,22 miliónov eur, Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) so sumou 750,9 miliónov eur a Detský fond OSN so sumou 678 miliónov eur.V roku 2012 z hľadiska rozdelenia finančných zdrojov podľa jednotlivých agentúr OSN získal najväčší podiel (25 percent - 232,7 mil. eur) UNDP, na druhom mieste (22 percent - 200,4 mil. eur) bol Detský fond OSN (UNICEF) a tretiu priečku (11 percent - 101,6 mil. eur) obsadil Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) so sídlom vo Viedni.Podľa geografického rozdelenia finančná pomoc EÚ pre OSN bola v období rokov 2000-12 rozdelená najmä v prospech krajín regiónu ACP (Afrika, Karibik a Tichomorie), ktoré získali 2,8 miliardy eur. Nasledovali partnerské krajiny Stredomoria (MEDA) so sumou 1,8 miliardy eur, potom pomoc prevo výške 1,4 miliardy eur, a jednomiliardovú pomoc (1,06 mld. eur) získali aj krajiny juhovýchodnej Ázie.Finančnú pomoc EÚ pre OSN treba vnímať aj sektorovo ako konkrétnu pomoc v prospech Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), Svetový potravinársky program (WFP), Medzinárodný fond pre poľnohospodársky rozvoj, Medzinárodnú organizáciu práce (ILO), Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), Medzinárodné obchodné centrum (ITC), Organizáciu pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Detský fond OSN, Rozvojový program OSN (UNDP), Organizáciu Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a tiež pre Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov.