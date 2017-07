EÚ je proti jednostranným sankciám USA voči Rusku. Poškodia jej firmy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. júla (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu bude dnes hlasovať o nových protiruských ekonomických sankciách. Návrh zákona má potenciál zhoršiť na dlhé obdobie aj vzťahy medzi Spojenými štátmi a EÚ.Americký spravodajca nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung Winand von Petersdorff-Campen v komentári konštatoval, že za novými sankciami proti Moskve sa skrývajú vlastné silné americké ekonomické záujmy.Prvú verziu návrhu zákona schválil Senát, horná komora amerického parlamentu, až 97 hlasmi, pričom celkový počet senátorov je 100. Sankcie majú byť nástrojom na zablokovanie manévrovacieho priestoru pre pozitívnejšiu politiku prezidenta Donalda Trumpa voči Kremľu.Ak bude návrh zákona schválený, prejavia sa jeho vedľajšie účinky. Bude jednostranným krokom Washingtonu. Sankcie proti Rusku za obsadenie Krymu sa doteraz vždy prijímali po dohode s EÚ. Najnovšie sa s konzultáciami s Bruselom už nepočíta. Američania chcú o opatreniach rozhodovať sami.Návrh zákona pripravený na schválenie má postihnúť aj firmy iných krajín, ktoré s Ruskom obchodujú. Ide o notorickú a súčasne rušivú snahu Američanov rozširovať platnosť svojich zákonov za hranice Spojených štátov, čo sa už prejavilo aj v iných oblastiach.Jedným z jasných zámerov obsiahnutých v návrhu zákona je nedopustiť vybudovanie plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2). Ním by sa mal ešte pred rokom 2020 začať dopravovať ruský plyn do Nemecka. Americkí predstavitelia sa už dlhší čas ostro stavali proti projektu. Prezident Barack Obama podporoval jeho neschválenie. Z amerického pohľadu plynovod zvýši závislosť EÚ na ruskom plyne a oslabí pozíciu Poľska a Ukrajiny. Obe krajiny majú vo Washingtone silnú skupinu lobistov.Zámerom Spojených štátov je vyvážať do Európy svoje energetické suroviny, vrátane skvapalneného zemného plynu. V návrhu zákona je sformulovaný aj cieľ podporovať vývoz amerického plynu, aby sa v krajine vytvárali nové pracovné miesta.Americkí zákonodarcovia v minulosti iba zriedka formulovali, že sú im ich národné obchodné záujmy dôležitejšie ako plodná spolupráca s EÚ. Spojené štáty však nemajú nijakú kompetentnosť, pokiaľ ide o vývoj v oblasti európskej energetickej politiky. Mali by sa starať o svoje vlastné záležitosti.Treba mať na zreteli, že Washington dlhé roky obmedzoval export svojich energetických surovín. Pokiaľ sa predsa len vyvážali, boli voči konkurencii drahé. Ak ich chcú Američania umiestňovať na európskom trhu, nič im v tom nebráni. Musia však poraziť konkurenciu.Posledná verzia návrhu zákona ešte nebola zverejnená. Európania očakávajú, že zákon, ak bude prijatý, prezident Trump ho bude vetovať. Keďže v Kongrese je v tomto prípade medzi oboma stranami silná zhoda, prezidentovo veto bude určite prelomené. Navyše Trump prejavuje silnú podporu americkým energetickým koncernom. Chce, aby sa v sektore stali dominantnými svetovými hráčmi.