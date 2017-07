EÚ je znepokojená možným ohrozením nezávislosti súdnictva v Poľsku

Ilustračaná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vyjadrila dnes hlboké znepokojenie nad vážnymi rizikami ohrozenia nezávislosti súdnictva v Poľsku a vyzvala poľskú vládu, aby pozastavila prijímanie sporných zákonov.Na podnet predsedu EK Jeana-Clauda Junckera predstavil prvý podpredseda exekutívy EÚ Frans Timmermans kolégiu komisárov prehľad o pokračovaní štruktúrovaného dialógu o právnom štáte, ktorý udržiava s Varšavou od 13. januára 2016. Prezentoval im aj najnovší vývoj v oblasti súdnictva v Poľsku.Následne eurokomisia vydala stanovisko, v ktorom vyjadrila vážne obavy v prípade štyroch legislatívnych noriem, ktoré boli nedávno navrhnuté v poľskom parlamente. Ide o zákon o Národnej súdnej rade, zákon o Národnej justičnej škole, zákon o organizácii riadnych súdov a nakoniec o zákon o Najvyššom súde, ktorého návrh bol predložený pred týždňom (12.7.) poslancami z vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS).Prvé tri z uvedených zákonov už poľský parlament prijal, jeden z nich nadobudol platnosť, ďalšie dva čakajú na podpis prezidenta a posledný z nich je predmetom diskusií medzi poslancami Sejmu.Komisia upozornila, že ak by sa tieto zákony vykonávali v ich súčasnej podobe, mali by významný negatívny vplyv na nezávislosť súdnictva a zvýšili by systémové ohrozenie právneho štátu v Poľsku. Aj preto komisári vyzvali poľskú vládu, aby pozastavila prijímanie uvedených zákonov a opätovne sa zapojila do dialógu o dodržiavaní princípov právneho štátu s podpredsedom Timmermansom.Kolégium komisárov dnes v rámci svojej prvej "hĺbkovej diskusie" o vývoji v Poľsku preskúmalo právne a politické možnosti, ktoré má k dispozícii na to, aby EK na tieto záležitosti ako strážkyňa Zmlúv o EÚ adekvátne zareagovala. V hre je aj možnosť začať právne konanie voči Poľsku pre porušenie práva EÚ.Najsilnejšou "zbraňou" exekutívy EÚ je spustenie článku 7 (ods. 1) Zmluvy o Európskej únii, čo znamená pozastavenie hlasovacích práv pre Poľsko v rozhodovacom procese EÚ. Komisári zvážili aj túto možnosť a dohodli sa, že sa k tejto téme vrátia na ďalšom zasadnutí na budúci týždeň. Dovtedy si nechajú vypracovať komplexnú právnu analýzu situácie v Poľsku a počkajú na všetky pripomienky zo strany poľských orgánov alebo ostatných európskych či medzinárodných organizácií.