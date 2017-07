EÚ je znepokojená z príchodu radikálov do Bosny

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Federica Mogheriniová počas stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ v sídle Rady EÚ v Bruseli 14. novembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 10. júla (TASR) - Európska únia vníma budúcnosť Bosny a Hercegoviny ako jednotnej, zjednotenej a zvrchovanej krajiny. Uvádza sa to v dokumente, ktorý sa zrodil na zasadnutí v poradí druhej Stabilizačnej a asociačnej rady EÚ a Bosny a Hercegoviny v Bruseli.Šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová na tlačovej besede privítala doterajší pokrok Bosny a Hercegoviny v jej integračnom procese s EÚ. Pripomenula, že vláda v Sarajeve podala vlani vo februári prihlášku do Únie, v auguste zriadila koordinačný mechanizmus pre záležitosti EÚ, od septembra 2016 jej integračný pokrok posudzuje Európska komisia a krajina už má k dispozícii tzv. integračný dotazník, ktorý jej má zaručiť účinnejšie spravovanie verejných vecí a zbližovanie s normami EÚ.Mogheriniová vyzvala bosniansku delegáciu, aby pokračovala v potrebných reformách v oblasti ekonomickej transformácie, právneho štátu a verejnej správy, a pripomenula, že EÚ bude Sarajevu v tomto smere nápomocná.Šéfka diplomacie EÚ nezabudla ani na masaker v Srebrenici, keď pripomenula, že Bosna a Hercegovina si 11. júla pripomenie už 22. výročie tejto tragickej udalostiuviedla Mogheriniová.V záveroch druhej Stabilizačnej a asociačnej rady EÚ - Bosna a Hercegovina sa tiež uvádza, že táto západobalkánska krajina musí naliehavo dodržiavať medzinárodné normy týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu. EÚ so znepokojením vníma, že z Bosny pochádza veľa zahraničných teroristických bojovníkov a radikalizovaných osôb, Brusel preto od vlády v Sarajeve požaduje dôrazné opatrenia na predchádzanie a boj proti radikalizácii.