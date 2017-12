EÚ:Kauza Navaľnyj vyvoláva pochybnosti o politickom pluralizme v Rusku

Na archívnej snímke Alexej Navaľnyj Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 26. decembra (TASR) - Rozhodnutie ruskej Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) nepovoliť Alexejovi Navaľnému kandidovať v nadchádzajúcich prezidentských voľbách vyvoláva podľa EÚ vážne pochybnosti o politickom pluralizme v Rusku a o perspektíve demokratickosti marcového hlasovania.Podľa agentúry DPA to v utorok uviedla hovorkyňa Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) Maja Kocijančičová.Hovorkyňa reagovala na pondelkový verdikt ruskej ÚVK, keď odmietla zaregistrovať iniciatívnu skupinu na podporu Alexeja Navaľného, ktorý chcel v prezidentských voľbách kandidovať ako nezávislý. ÚVK svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, že Navaľnyj bol právoplatne odsúdený za podvod.Kocijančičová však v tejto súvislosti pripomenula, že Európsky súd pre ľudské práva konštatoval, že ruský súd v roku 2013 uprel Navaľnému právo na spravodlivý súdny proces. Navaľnyj bol vo februári tohto roku v odvolacom konaní odsúdený na päťročný podmienečný trest väzenia za spreneveru.Navaľnyj bol obžalovaný z toho, že ako poradca gubernátora Kirovskej oblasti v roku 2009 zorganizoval podvod, pri ktorom lesnícky závod Kirovles prišiel o 10.000 kubíkov dreva, čím tomuto štátnemu podniku vznikla škoda za 16 miliónov rubľov (vyše 252.000 eur).Prvý proces s Navaľným sa v roku 2013 skončil vynesením päťročného nepodmieneného trestu, ktorý odvolací súd následne zmenil na podmienečný. Európsky súd pre ľudské práva však neskôr dospel k záveru, že ruská justícia porušila Navaľného právo na spravodlivý proces. Vlani v novembri potom ruský najvyšší súd pôvodný rozsudok zrušil a nariadil nový proces.Navaľnyj a jeho sympatizanti od začiatku označovali proces v kauze Kirovles za politicky motivovaný.Hovorkyňa ESVČ v utorok upozornila, že politicky motivované obvinenia by sa nemali zneužívať ako zámienka na marenie účasti na politickom dianí.Kocijančičová uviedla, že EÚ očakáva od ruských úradov, že zabezpečia rovnosť šancí, a to aj počas prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia 18. marca 2018. Hovorkyňa súčasne vyzvala Rusko, aby na voľby pozvalo pozorovateľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.