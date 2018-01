EÚ Kosovu: Nemeňte zákon o špeciálnom súde pre vojnové zločiny

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Priština/Brusel 12. januára (TASR) - Európska únia kritizovala pokus kosovských poslancov meniť zákon o špeciálnom súde pre vojnové zločiny, informovala agentúra DPA.Vo svojom piatkovom vyhlásení kancelária EÚ v Kosove vyjadruje svoje mimoriadne znepokojnie v súvislosti s iniciatívou 43 kosovských poslancov na zrušenie zákona o špeciálnom súde a prokuratúre pre vojnové zločiny spáchané členmi povstaleckej Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK).EÚ v tejto súvislosti žiada poslancov o stiahnutie tejto iniciatívy.uviedla.Zákon o špeciálnom súde pre vojnové zločiny bol prijatý v roku 2015 pod tlakom USA a EÚ, aby sa kosovská vláda vyrovnala s podozreniami zo zločinov spáchaných členmi UČK počas vojny za nezávislosť, ktorú Kosovo viedlo so Srbskom v rokoch 1998-99, a bezprostredne po nej.Súd so sídlom v holandskom Haagu majú tvoriť medzinárodní sudcovia, ale bude pôsobiť v rámci kosovských zákonov. To znamená, že nepôjde o medzinárodný tribunál, ale o kosovský súd s pôsobnosťou mimo územia Kosova.