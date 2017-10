EÚ má do dvoch rokov pripraviť 13 summitov, navrhol ich Donald Tusk

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Brusel 18. októbra (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk navrhol v utorok ambiciózny program 13 summitov v priebehu dvoch rokov, na ktorých by premiéri a prezidenti členských krajín EÚ mali prijať konkrétne plány na oživenie európskeho projektu po tom, ako Úniu opustí Spojené kráľovstvo.Belgická televízna stanica RTBF dnes uviedla, že Tusk zverejnil tento kalendár vrcholných stretnutí niekoľko týždňov po tom, ako odznela séria výziev na hĺbkovú revíziu fungovania EÚ, predovšetkým zo strany francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a predsedu Európskej komisie (EK) Jeana-Clauda Junckera.Program stretnutí by sa mal začať už v tento štvrtok a piatok na summite EÚ v Bruseli a bude zahŕňať pravidelné summity naplánované podľa bežnej pracovnej agendy do júna 2019, ako aj neformálne vrcholné schôdzky zamerané na špeciálne témy.Do tohto scenára zapadá aj mimoriadny summit v Rumunsku, ktorý sa uskutoční v prvých týždňoch po brexite počas rumunského predsedníctva v Rade EÚ pravdepodobne v sedmohradskom meste Sibiu, ako aj budúcoročný summit vo Viedni počas rakúskeho predsedníctva, ktorý bude zameraný na bezpečnostné otázky.uviedol Tusk v pozývacom liste pre hlavy vlád a štátov na tohtotýždňový summit v Bruseli.Tusk v liste spresnil, že do scenára zapadajú stretnutia všetkých 28 členských krajín, teda aj s Britániou, ako aj rokovania vo formáte EÚ27 bez britskej strany, a toPredseda Európskej rady má tiež v úmysle rozvinúť doterajšie pracovné metódy na summitoch a nahradiť tradičný prístup k hľadaniu konsenzu širšími diskusiami, ktoré jasne ukážu na nezhody pri konkrétnych otázkach. To podľa jeho stanoviska pomôže lepšie spoznať príčiny nezhôd medzi štátmi, lepšie analyzovať podstatu problémov a účinnejšie ich riešiť.