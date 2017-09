EÚ má nové zásady pre online platformy v rámci boja proti terorizmu

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 28. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes predstavila usmernenia a zásady pre internetové platformy s cieľom zintenzívniť prevenciu, odhaľovanie a odstraňovanie nelegálneho obsahu, ktorý podnecuje k nenávisti, násiliu a terorizmu.Komisia upozornila, že čoraz väčšia dostupnosť teroristického materiálu v online prostredí a jeho šírenie, rovnako ako aj obsahu, ktorý podnecuje k násiliu a nenávisti, je hrozbou pre bezpečnosť občanov EÚ. Tieto hrozby oslabujú dôveru občanov v digitálne prostredie, ktoré je hybnou silou inovácií, rastu a zamestnanosti.Navrhované opatrenia predstavujú prvú časť protiteroristického balíka, ktorý oznámil predseda EK Jean-Claude Juncker. Prispejú k zefektívneniu boja proti nelegálnemu obsahu a urýchlia úsilie o vybudovanie účinnej bezpečnostnej únie a rozvinutejšieho jednotného digitálneho trhu.Eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová vyhlásila, že exekutíva EÚ chce problém nelegálneho obsahu na internete riešiť do hĺbky.uviedla.Podľa podpredsedu EK pre jednotný digitálny trh Andrusa Ansipa chce eurokomisia uľahčiť internetovým platformám plnenie ich povinností v úzkej spolupráci s orgánmi presadzovania práva a občianskou spoločnosťou.vysvetlil.odkázala.Na hrozby digitálneho sveta upozornil eurokomisár pre bezpečnostnú úniu Julian King. "poznamenal.Novými usmerneniami EK vyzýva online platformy, aby sa intenzívnejšie snažili zabrániť šíreniu nelegálneho obsahu. Keďže zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu pri poskytovaní prístupu k informáciám, eurokomisia očakáva, že v nasledujúcich mesiacoch prijmú rýchle kroky, a to najmä v oblasti boja proti terorizmu a nenávistným prejavom, ktoré sú podľa práva EÚ nelegálne. Komisia bude pozorne sledovať pokrok, ktorý platformy dosiahli, a posúdi, či treba ďalej konať, napríklad novými legislatívnymi krokmi na doplnenie súčasného regulačného rámca. Komisia chce tieto dozorné aktivity ukončiť do mája 2018.