EÚ má nový balík opatrení v prospech spotrebiteľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. apríla (TASR) - Nový balík legislatívnych opatrení známy ako Nová dohoda pre spotrebiteľov, ktorý v stredu predstavila Európska komisia (EK), zaručí, že všetci európski spotrebitelia budú naplno využívať svoje práva.Ide o balík opatrení, ktorý posilní verejné a súkromné presadzovanie týchto pravidiel, zabezpečí, aby zodpovedné orgány mali právomoc odrádzajúcich sankcií a spotrebitelia mohli žiadať odškodnenie v prípade porušenia ich práv a objasňuje, že dvojaké praktiky, ktoré zavádzajú spotrebiteľov, sú zakázané.opísala situáciu eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. Nové opatrenia podľa jej slov prinesú viac spravodlivosti spotrebiteľom a nie viac zárobkov pre právnické firmy. A pravidlo silnejších sankcií, ktoré budú spojené s ročným obratom podvádzajúcich spoločností, poskytne orgánom na ochranu spotrebiteľov konečne silné nástroje na trestanie podvodníkov.Prvý podpredseda EK Frans Timmermans upozornil, že táto dohoda znamená spravodlivejší jednotný trh a prospech pre všetkých spotrebiteľov a podniky.poukázal Timmermans na jeden z prínosov legislatívneho balíčka. Ďalším prínosom podľa neho je to, že poctiví obchodníci zistia, že majú menej prekážok na trhu a tí nepoctiví budú prísne pokutovaní.EÚ má v súčasnosti jedny z najsilnejších pravidiel na ochranu spotrebiteľov na svete. Spotrebitelia môžu do 14 dní vrátiť produkty zakúpené on-line, opraviť ich alebo vymeniť v rámci záručnej lehoty. Pre podniky spoločné pravidlá v rámci celej EÚ podporujú dôveru spotrebiteľov, ktorá zvyšuje obchod a podporuje rast a zamestnanosť.Prípady, ktoré cezhranične ovplyvnili spotrebiteľov, napríklad škandál, potvrdili, že spotrebiteľské právo EÚ by sa malo posilniť, napríklad zavedením systémov kolektívneho odškodnenia.Aj preto eurokomisia navrhla Novú dohodu pre spotrebiteľov. Tá zabezpečí, aby všetci európski spotrebitelia v plnej miere využívali svoje práva tým, že pomáhajú členským štátom lepšie presadzovať existujúce práva, ako aj modernizáciou systémov na odvolanie sa.Dohoda obsahuje aj legislatívny návrh, ktorým sa nahrádza súčasná smernica o súdnych príkazoch a navrhujú sa takzvané zástupné žaloby v prospech kolektívneho záujmu spotrebiteľov. Cieľom tohto návrhu je zlepšiť nástroje na zastavenie nezákonných postupov a na uľahčenie nápravy pre spotrebiteľov v prípade hromadného porušovania ich práv, keď mnohí z nich sa stanú obeťami rovnakého porušovania práv.V rámci tejto dohody budú mať spotrebitelia možnosť nápravy, ako je finančná náhrada alebo oprava, bez akýchkoľvek nákladov z ich strany. To už platí v niektorých členských štátoch Únie, nová dohoda však zavádza tieto legislatívne prvky pre celú EÚ.