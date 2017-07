EÚ mala začiatkom roka 512 miliónov obyvateľov vďaka migrácii

Na snímke predseda Európskej rady Donald Tusk Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Brusel 10. júla (TASR) - Počet obyvateľov Európskej únie sa začiatkom tohto roka zvýšil na takmer 512 miliónov, a to najmä pre migračné toky do členských krajín Únie. Mierny prírastok obyvateľstva zaznamenalo aj Slovensko. Uviedol to štatistický úrad EÚ v dnes zverejnenej správe.Podľa údajov Eurostatu mala EÚ k 1. januáru 2017 odhadom 511,8 milióna obyvateľov. Ide o mierny nárast populácie v porovnaní so začiatkom roka 2016, keď mala Únia 510,3 milióna obyvateľov. V prípade Slovenska počet novonarodených (57.600) vlani prevýšil počet zomretých (52.400).Eurostat skonštatoval, že vlani bol počet zaznamenaných pôrodov a úmrtí v EÚ rovnaký - okolo 5,1 milióna ľudí -, čo znamená, že za populačný nárast 1,5 milióna nových obyvateľov môže predovšetkým migrácia.Najľudnatejším štátom EÚ s 82,8 milióna obyvateľov zostáva Nemecko, nasledované Francúzskom (67 miliónov), Britániou (65,8 milióna) a Talianskom (60,6 milióna).V roku 2016 nárast populácie nahlásilo 18 z 28 členských krajín Únie. Najväčšie zvýšenie počtu obyvateľov v porovnaní s predošlým rokom zaznamenali v Luxembursku (19,8 osoby na 1000 obyvateľov), vo Švédsku (14,5), na Malte (13,8), v Írsku (10,6) a v Rakúsku (9,5). Naopak, najväčší úbytok obyvateľstva na tisíc obyvateľov za rok 2016 hlási Litva (-14,2) a s týmto negatívnym trendom bojovalo aj Lotyšsko (-9,6), Chorvátsko (-8,7), Bulharsko (-7,3) a Rumunsko (-6,2).Podľa údajov Eurostatu sa vlani v Únii narodilo približne 5,1 milióna detí (o 11.000 viac ako v roku 2015), keď najvyššia miera pôrodnosti bola v Írsku (13,5 dieťaťa na 1000 obyvateľov) a tiež vo Švédsku a Británii (11,8) a Francúzsku (11,7), zatiaľ čo najnižšiu pôrodnosť mali vlani v Taliansku (7,8), Portugalsku (8,4) a Grécku (8,6).