EÚ na jar 2018 pripraví druhú darcovskú konferenciu pre Sýriu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 22. septembra (TASR) - Európska komisia dnes oznámila, že Európska únia na jar budúceho roku zorganizuje v Bruseli v poradí už druhú konferenciu o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu.O tejto možnosti informovala už vo štvrtok v New Yorku vysoká predstaviteľka EÚ pre bezpečnostnú a zahraničnú politiku Federica Mogheriniová na podujatí na vysokej úrovni o kríze v Sýrii, ktoré sa konalo popri rokovaniach 72. Valného zhromaždenia OSN. Na tomto podujatí sa zúčastnili predstavitelia približne 50 krajín sveta.Konferencia naplánovaná na jar 2018 bude vychádzať z výsledkov prvej bruselskej konferencie na túto tému, ktorá sa konala toho roku v apríli (4.-5.4), preverí plnenie daných záväzkov a sústredí sa na to, aby sýrska kríza bola aj naďalej v popredí záujmu medzinárodného spoločenstva.Komisia pripomenula, že medzi hlavné záväzky patrí podpora mierového procesu, uvedená v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2254, a zabezpečenie základných potrieb pre Sýrčanov žijúcich v Sýrii a susedných krajinách." uviedla Mogheriniová.Spresnila, že pomoc Európskej únie na rekonštrukcii vojnou zničenej krajiny bude možná, až keď sa dosiahne politická dohoda v Ženeve.Dodala, že práve z tohto dôvodu bude EÚ na jar 2018 hostiť druhú bruselskú konferenciu a otvorí tzv. "bruselský proces", ktorý bude v prospech všetkých Sýrčanov. Aj tých, ktorí zostali vo vnútri krajiny, aj tých, ktorí ušli pred vojnou do susedných krajín v regióne.Eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christos Stylianidis dodal, že konflikt v Sýrii aj naďalej spôsobuje veľké utrpenie miliónom ľudí a nedodržiavaním medzinárodného humanitárneho práva a vytváraním prekážok pre prístup humanitárnej pomoci znamená slabú ochranu civilistov.odkázal Stylianidis.Európska únia v záujme ukončenia krízy v Sýrii chce zmobilizovať všetky svoje zdroje - politické, diplomatické i humanitárne.Účastníci štvrtkového podujatia v New Yorku opätovne potvrdili svoje aprílové záväzky z Bruselu v oblasti finančnej pomoci v celkovej výške 5,6 miliardy eur. Dve tretiny z tejto sumy, čiže 3,7 miliardy eur, zabezpečí EÚ a jej členské štáty.Európska komisia prisľúbila do roku 2018 ďalších 560 miliónov eur pre Sýriu, ale aj Jordánsko a Libanon, ktoré sú hostiteľskými krajinami početnej komunity utečencov zo Sýrie.EÚ od vzniku konfliktu v Sýrii v roku 2011 zmobilizovala už takmer desať miliárd eur pre systém humanitárnej, rozvojovej, hospodárskej a stabilizačnej pomoci pre Sýriu a jej susedné krajiny.