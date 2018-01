EÚ na štvrtok pripravila prvý zo série summitov o vzdelávaní v Európe

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 24. januára (TASR) - Prvý európsky summit o vzdelávaní, ktorý sa uskutoční vo štvrtok (25.1.) v Bruseli, má za cieľ predstaviť víziu vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.Organizátorom podujatia je eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. Ten upozornil, že ide o akciu, ktorá nadväzuje na novembrový sociálny summit z Göteborgu, na ktorom eurokomisia načrtla víziu európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, a na decembrový summit EÚ, na ktorom členské štáty vyjadrili vôľu urobiť viac v oblasti vzdelávania.Na prvom summite o vzdelávaní by sa mali zúčastniť 18 ministri školstva z krajín EÚ a odborníci na vzdelávanie z celej Európy, aby diskutovali o budúcnosti vzdelávania. Ďalší podobný summit by mal nasledovať na jeseň 2019.uviedol Navracsics deň pred podujatím. EÚ to chce podľa jeho slov dosiahnuť tým, že podporí jazykové vzdelávanie, zabezpečí uznávanie diplomov kdekoľvek v Únii a podporí, aby európske univerzity mohli maximalizovať svoju spoluprácu a aby sa štúdium v inej krajine EÚ stalo jednoduchším než kedykoľvek predtým.Slovensko bude na summite zastupovať ministerka školstva Martina Lubyová.