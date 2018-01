EÚ navrhla členským štátom viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb DPH

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. januára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok navrhla nové pravidlá, vďaka ktorým budú mať členské štáty EÚ viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb DPH, a tak vytvoriť priaznivejšie daňové prostredie pre rast malých a stredných podnikov.Najnovšie návrhy majú za cieľ vytvoriť jednotný priestor EÚ v oblasti DPH, vďaka ktorému sa výrazne znížia podvody na DPH v Únii predstavujúce 50 miliárd eur, podporí sa podnikanie a zaručia sa príjmy do štátneho rozpočtu.Spoločné pravidlá DPH v EÚ, na ktorých sa členské štáty dohodli v roku 1992, sú neaktuálne a obmedzujúce. Členským štátom umožňujú uplatňovať znížené sadzby DPH len na málo odvetví a výrobkov. Krajiny EÚ čelia tlaku zvýhodňovať niektoré druhy tovaru pred inými, nižšími sadzbami DPH. Komisia chce splniť svoj záväzok daný členským štátom a dať im voľnejšiu ruku pri určovaní sadzieb.EK chce riešiť aj problém menších podnikov, ktoré sú vystavené neprimeraným nákladom na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa DPH. Podniky s cezhraničnou pôsobnosťou musia v porovnaní s podnikmi obchodujúcimi na domácom trhu znášať o 11 % vyššie náklady. Najviac sú tým postihnuté menšie firmy. Znamená to prekážku v raste, lebo malé firmy tvoria 98 % všetkých podnikov v EÚ.Návrh EK chce umožniť viacerým podnikom využívať výhody zjednodušených pravidiel DPH, ktoré sú v súčasnosti dostupné iba pre tie najmenšie firmy. Celkové náklady na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa DPH sa tak každoročne znížia o 18 %.Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici upozornil, že členské štáty sú pod tlakom zástupcov priemyslu a záujmových skupín meniť sadzby DPH v prospech jedného či druhého odvetvia.vysvetlil.Členské štáty môžu dnes vo svojich krajinách uplatňovať sadzbu zníženú až na úroveň 5 % na dve rôzne kategórie výrobkov. V niektorých štátoch existujú osobitné výnimky týkajúce sa ďalších znížených sadzieb.Okrem štandardnej sadzby DPH vo výške 15 % budú môcť odteraz členské štáty zaviesť dve rozdielne sadzby v rozmedzí od 5 – 15 %, jednu sadzbu v rozmedzí od 0 – 5 % a tiež 0-% sadzbu na tovar oslobodený od DPH.Pretože súčasný zoznam druhov tovaru a služieb, ktoré môžu podliehať zníženej sadzbe DPH, je príliš komplikovaný, bude zrušený a nahradí sa novým zoznamov výrobkov (napr. zbrane, alkohol, hazardné hry či tabak), na ktoré sa bude musieť vždy uplatniť štandardná 15-% alebo vyššia sadzba dane.Na ochranu príjmov do štátnej pokladnice musia členské štáty zároveň zabezpečiť, aby priemer sadzby DPH bol najmenej 12 %.Komisia pripomenula, že podľa platných pravidiel môžu členské štáty oslobodiť predaj uskutočňovaný malými podnikmi od DPH pod podmienkou, že neprekročí istý ročný obrat, ktorý sa líši od krajiny ku krajine. Tieto oslobodenia od dane však platia iba pre domáce podniky. Malé podniky obchodujúce v rámci EÚ nemajú rovnaké podmienky. Súčasný limit na oslobodenie bude platiť aj naďalej, ale nové pravidlá zavedú maximálnu výška príjmu (2 milióny eur), do ktorej budú môcť malé podniky využiť zjednodušené opatrenia (zjednodušenú registráciu DPH, zjednodušenú fakturáciu a vedenie záznamov), bez ohľadu na to, či sú oslobodené od DPH. Malé firmy oslobodené od DPH budú oslobodené aj od povinností súvisiacich s identifikáciou, fakturáciou, účtovníctvom a daňovými priznaniami. Zavedie sa limit 100.000 eur pre obrat, ktorý umožní využívať oslobodenie od DPH firmám pôsobiacim vo viacerých členských štátoch.Komisia legislatívne návrhy predloží Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru na konzultáciu a Rade EÚ na schválenie.