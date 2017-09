EÚ navrhla novú schému dobrovoľného presídľovania pre 50.000 azylantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 27. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes odporučila vytvoriť nový celoeurópsky režim presídľovania, ktorý by v najbližších dvoch rokoch umožnil priviesť do Európy najmenej 50.000 najzraniteľnejších osôb s nárokom na medzinárodnú ochranu.Komisia predložila širší súbor nových iniciatív, ktorý zahŕňa novú schému presídľovania pre najmenej 50.000 utečencov, pilotné projekty legálnej migrácie a tiež nové opatrenia na zvýšenie efektivity návratovej politiky EÚ.EK zároveň vyzvala členské štáty, aby urýchlene pokročili v reforme spoločného európskeho azylového systému a vyvinuli ďalšie úsilie o spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu migrácie - najmä poskytnutím ďalších príspevkov do trustového fondu EÚ pre Afriku.Komisia v prospech novej schémy relokácií vyčlenila sumu 500 miliónov eur, ktorá je určená pre tie členské štáty EÚ, ktoré sa chcú zúčastňovať na tejto dobrovoľnej schéme.Nový návrh je súčasťou úsilia eurokomisie poskytovať priechodné, bezpečné a legálne alternatívne možnosti tým, ktorí ináč riskujú svoj život v rukách zločineckých prevádzačských sietí.Nový režim relokácií bude trvať do októbra 2019 a vychádza zo súčasných úspešných programov presídľovania, ktoré sa pomaly končia a vďaka ktorým vyše 23.000 osôb získalo nový domov v EÚ.Exekutíva EÚ upozornila, že program presídľovania utečencov z Turecka a Blízkeho východu bude pokračovať a zároveň sa treba viac zamerať na presídľovanie zraniteľných osôb z Líbye, Egypta, Nigérie, Sudánu, Čadu a Etiópie.Podľa súčasných kritérií EÚ majú právo na azyl utečenci z Eritrey, Sýrie, Jemenu, Bahám, Bahrajnu, Bhutánu, Kataru a Spojených arabských emirátov.Šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová pri tejto príležitosti pripomenula, že Európskej únii sa za posledné dva roky podarilo vybudovať migračnú politiku, ktorá začína prinášať výsledky.uviedla.Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos sa vyslovil za dosiahnutie spravodlivej, spoľahlivej a realistickej migračnej politiky EÚ. To znamená aj naďalej prejavovať solidaritu s najviac postihnutými členskými štátmi Únie a správny kompromis pri reforme spoločného európskeho azylového systému.opísal situáciu.Komisia zároveň vyzvala členské štáty, aby vytvorili programy súkromného sponzorstva, umožňujúce súkromným skupinám alebo organizáciám občianskej spoločnosti organizovať a financovať presídľovanie. Príslušný pilotný projekt vypracuje Európsky podporný azylový úrad (EASO).