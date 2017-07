EÚ obmedzí export nafukovacích člnov do Líbye

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. júla (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie sa na dnešnom zasadnutí v Bruseli dohodli na obmedzení exportu nafukovacích člnov a prívesných motorov do Líbye. Podľa EÚ je toto opatrenie súčasťou širšieho úsilia, ktorého cieľom je "Podľa agentúry DPA však účinok tohto kroku bude zrejme len obmedzený, keďže zákaz sa nebude vzťahovať na člny určené na bežné civilné použitie, napríklad na rybolov. Navyše krajiny susediace s Líbyou môžu pašerákom aj naďalej predávať nafukovacie člny a prívesné motory.Cez Stredozemné more sa od začiatku roka preplavilo do Európy už viac ako 100.000 migrantov. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa až približne 84 percent z nich sa na lodiach a člnoch doplavilo k brehom Talianska.