EÚ odsúdila raketový test KĽDR, zvažuje ďalšie sankcie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 17. júla (TASR) - Medzi hlavné témy dnešných diskusií ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Bruseli patrila situácia vyvolaná Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) po vypustení medzikontinentálnej balistickej strely.KĽDR odpálila 4. júla medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-14, ktorá by podľa niektorých analytikov mohla byť dosť silná na to, aby dosiahla až na brehy Aljašky či ďalšie potenciálne ciele v Spojených štátoch alebo vo svete.Podľa stanoviska EÚ je severokórejské pokračovanie v testovaní balistických rakiet v rozpore s prijatými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. Rada EÚ pre zahraničné veci dnes preto naznačila, že Únia uvažuje o prísnejších sankciách voči Severnej Kórei, aby zabránila financovaniu a ďalšiemu rozvoj severokórejského jadrového programu.Rada ministrov ostro odsúdila medzikontinentálny test balistickej rakety KĽDR a tento počin označila ako "vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť". Ministri zároveň naliehavo vyzvali vládny režim v Pchjongjangu, aby skoncoval s takýmito pokusmi, ktoré zvyšujú napätie v danom regióne a vo svete.Ministri sa zhodli na tom, že okrem už existujúcich sankcií voči KĽDR EÚ zváži ďalšie podobné kroky v súčinnosti so svojimi spojencami a s úsilím Organizácie Spojených národov.EÚ zároveň ponúkla svoju podporu Južnej Kórei, ktorá sa snaží o politické rokovania so Severnou Kóreou. Takýto dialóg je podľa záverov Rady EÚ nevyhnutný na zmiernenie napätia v tomto regióne a na vybudovanie nevyhnutnej dôvery, ktorá by mala postupne viesť k "nezvratnej denuklearizácii" Kórejského polostrova.