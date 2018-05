EÚ odsúdila reakciu ruských úradov na protesty proti Putinovi

Demonštrácia proti ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi v Petrohrade, 5. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 5. mája (TASR) - Medzi zadržanými účastníkmi sobotňajších nepovolených protestov proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi je aj viacero novinárov a maloletých. Informovala o tom v sobotu rozhlasová stanica Echo Moskvy.Medzi zadržanými počas protestnej akcie v Petrohrade sú napr. spravodajcovia denníkov Mediazona a Fontanka, televíznych kanálov Dožď a Nastojaščeje vremia, ako aj rozhlasovej stanice Echo Moskvy.Táto stanica informovala, že terčom fyzického útoku sa Petrohrade stala redaktorka tlačovej agentúry FlashNord, ktorú jeden z príslušníkov polície pri zásahu udrel do hrude.Terčom útoku zo strany proputinovských aktivistov v Moskve sa stal aj spravodajca francúzskej agentúry AFP, na ktorého zaútočili v čase, keď robil rozhovor s jedným z účastníkov protestov.Echo Moskvy súčasne informovalo, že medzi zadržanými v Moskve, ale aj v iných mestách je veľa maloletých. V Saratove napr. na policajnú stanicu doviezli aj 12-ročného chlapca.Pochody proti prezidentovi Putinovi a jeho inaugurácii na ďalšie šesťročné funkčné obdobie sa v sobotu konali v najmenej sto mestách Ruska. Niekde úrady tieto akcie nepovolili a práve tam došlo k zatýkaniu účastníkov.Agentúra Interfax informovala, že vedenie EÚ v sobotu odsúdilo reakciu ruských úradov na protestné akcie organizované ruskou opozíciou.Upozornilo, že ak aj niektoré z týchto podujatí boli nepovolené, nemôže to ospravedlniť hrubý postup polície a masové zatýkanie.EÚ poukázala i na zadržanie novinárov, ktorí protesty spravodajsky pokrývali, a uviedla, že to ohrozuje slobodu médií.Dobrovoľnícka organizácia OVD-Info, ktorá v Rusku monitoruje policajné zásahy a represie, v najnovšej bilancii tvrdí, že polícia počas protestov v rôznych mestách zadržala približne 1600 ľudí, čo je viac ako na protikorupčných pochodoch v marci minulého roku.Len v Moskve zadržala polícia viac ako 600 ľudí, medzi nimi aj vodcu opozície a Putinovho kritika Alexeja Navaľného.Moskovská radnica v sobotu večer vydala vyhlásenie, v ktorom zásah bezpečnostných zložiek označila za profesionálny.Vedúci oddelenia pre regionálnu bezpečnosť Vladimir Černikov pre Interfax zopakoval, že akcie opozície, ktoré sa konali na Puškinovom námestí a Tverskej ulici, nemali príslušné povolenie. Černikov obvinil organizátorov protestov z provokácie. Súčasne zdôraznil, že polícia a Národná garda konali v súlade so zákonom.