EÚ odsúdila vypovedanie španielskeho veľvyslanca z Venezuely

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 26. januára (TASR) - Európska únia odsúdila v piatok rozhodnutie Venezuely vyhostiť španielskeho veľvyslanca z krajiny, informovala agentúra AP.Caracas takýmto spôsobom vo štvrtok zareagoval na spoločné sankcie uvalené v pondelok štátmi Únie na niekoľkých vysokopostavených predstaviteľov Venezuely.uviedla v piatok hovorkyňa Európskej komisie (EK) Catherine Rayová. Dodala, že Únia žiada Venezuelu, aby svoje rozhodnutie prehodnotila v záujme udržania otvorenosti diplomatických kanálov.Ako zdôraznila, rozhodnutie uvaliť sankcie na sedem vysokopostavených predstaviteľov Venezuely - obvinených z porušovania ľudských práv a zákonov - prijalo 28 členských štátov EÚ jednomyseľne.Súčasťou sankcií je zmrazenie účtov a zákaz vstupu dotknutých osôb do Únie.Venezuelský minister zahraničných vecí Jorge Arreaza vo štvrtkovom vyhlásení povedal, že Venezuela označila španielskeho veľvyslanca Jesúsa Silvu Fernándeza za nežiaducu osobu (persona non grata).odkázal Arreaza na Twitteri.Venezuelský prezident Nicolás Maduro navyše povolal venezuelského veľvyslanca v Španielsku na konzultácie do Caracasu.Venezuela zažíva hlbokú politickú a ekonomickú krízu v dôsledku spôsobu vládnutia prezidenta Nicolása Madura, ktorý sa snaží upevniť si moc. V priebehu vlaňajška zbavil opozíciou ovládané Národné zhromaždenie právomocí a vytvoril konkurenčné provládne zhromaždenie, aby prepracovalo venezuelskú ústavu.EÚ obviňuje venezuelskú vládu z porušovania ľudských práv a nedodržiavania zásad právneho štátu.Caracas už v decembri vyhostil veľvyslancov Kanady a Brazílie.