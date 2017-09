EÚ oznámila, že zakladá globálnu Alianciu za obchod bez mučenia

Cecilia Malmströmová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 7. septembra (TASR) - Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová dnes oznámila, že Európska únia zakladá medzinárodnú Alianciu za obchod bez mučenia.Iniciatíva, ktorú chce EÚ uskutočniť spoločne s Argentínou a Mongolskom - spoločný podpis politickej deklarácie -, má ukončiť obchodovanie s tovarom používaným pri popravách alebo mučení. Oficiálne by sa táto iniciatíva mala spustiť 18. septembra v New Yorku počas týždňa, keď zasadá Valné zhromaždenie OSN.Podľa správy Európskej komisie je Aliancia za obchod bez mučenia úsilím krajín z celého sveta na zastavenie obchodu s tovarom, ktorý sa používa na mučenie alebo pri výkone trestu smrti. Hoci medzinárodné právo zakazuje mučenie za akýchkoľvek okolností, ssa obchoduje po celom svete.Komisia upozornila, že k týmto výrobkom patria napríklad obušky s kovovými hrotmi, elektrošokové pásy či nástroje slúžiace na zovretie ľudí v páse alebo v oblasti končatín, ako aj chemické látky používané na popravu ľudí a injekčné systémy na ich nedobrovoľnú aplikáciu.uviedla Malmströmová v správe pre médiá.Podľa eurokomisárky má EÚ v tejto oblasti vlastné právne predpisy, ktoré prinášajú výsledky, avšak platia iba v EÚ a výrobcovia tohto druhu tovaru sa snažia predpisy obchádzať. Aj preto platí, že čím viac krajín sa pod túto spoluprácu podpíše, tým bude účinnejšia.odkázala komisárka.Podľa očakávaní EÚ sa 18. septembra v New Yorku, v deň spustenia iniciatívy, pripojí k politickej deklarácii asi 50 členských krajín OSN z celého sveta – z Afriky, Ameriky, Ázie a Európy.