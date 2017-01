EÚ po rozhodnutí WTO čaká, že Rusko zruší zákaz dovozu ľahkých dodávok

Cecilia Malmströmová Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 30. januára (TASR) - Európska komisia (EK) dnes v správe pre médiá pripomenula, že v minulý týždeň v piatok (27. 1.) porota Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vyhlásila ruské antidumpingové clá, ktoré bránia vývozu talianskych a nemeckých ľahkých úžitkových vozidiel, za nezákonné. Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová upozornila, že Rusko musí tieto clá zrušiť.Komisia privítala rozhodnutie poroty WTO, podľa ktorého Rusko nedodržalo viacero pravidiel tejto organizácie, keď v roku 2013 zaviedlo antidumpingové clá vo výške od 23 % do takmer 30 %, ktoré postihujú vývoz talianskych a nemeckých ľahkých dodávok. Mimo EÚ sa to týka aj vozidiel rovnakého typu z Turecka. WTO upozornilo ruskú stranu, že svoje medzinárodné záväzky nemôže ignorovať.Exekutíva EÚ upozornila, že ide len o jeden príklad z mnohých opatrení, ktoré Rusko prijalo v posledných rokoch proti vývozom z EÚ.odkázala Malmströmová do Moskvy. Zároveň vyjadrila nádej, že Rusko si bude ctiť dané medzinárodné záväzky a bezodkladne ich naplní.Porota potvrdila stanovisko EÚ vo všetkých procedurálnych otázkach a uznala viaceré nezrovnalosti v ruskej analýze, ktorá viedla k zavedeniu ciel. Pri posudzovaní účinkov údajného dumpingu ruské orgány nezohľadnili napríklad nadmernú kapacitu v domácom odvetví ľahkých úžitkových vozidiel, ktorá v tom čase predstavovala sedemnásobok objemu reálne predávaného na ruskom trhu.Rusko má k dispozícii 60 dní na to, aby sa proti rozhodnutiu WTO odvolalo. V opačnom prípade sa od Ruska bude očakávať, že svoje antidumpingové clá na takéto vozidlá z EÚ zruší.Ruské antidumpingové clá sa týkajú ľahkých úžitkových vozidiel s hmotnosťou 2,8 až 3,5 tony, dodávkového typu, s naftovými motormi s objemom valcov nepresahujúcim 3000 kubických centimetrov, ktoré sú určené na prepravu nákladu maximálnej hmotnosti dve tony alebo na kombinovanú prepravu nákladu a cestujúcich.Opatrenia prijala Eurázijská hospodárska únia a v súčasnosti sa uplatňujú na dovoz do všetkých jej krajín - do Arménska, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska a Ruska.EÚ má s Ruskom aj ďalšie tri súdne spory na pôde WTO. Týkajú sa zákazu dovozu ošípaných a výrobkov z bravčového mäsa, nadmerných ciel na dovoz papiera a iných výrobkov a recyklačného poplatku pre autá.