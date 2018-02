EÚ po vstupe Mozambiku do EPA partnersky hospodári s južnou Afrikou

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 5. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že Dohoda o hospodárskom partnerstve (EPA) medzi Európskou úniou a Juhoafrickým rozvojovým spoločenstvom (SADC) sa stala prvou plne funkčnou regionálnou dohodou tohto typu potom, ako sa ňou začal riadiť aj Mozambik.Mozambik bol podľa správy EKdohody o hospodárskom partnerstve s krajinami SADC, lebo ďalších päť krajín tohto spoločenstva - Botswana, Juhoafrická republika, Lesotho, Namíbia a Svazijsko - dohodu implementujú od októbra 2016.Pre Mozambik implementácia EPA znamená, že už nebude musieť platiť clá na svoje vývozy do EÚ. Únia je najväčším vývozným trhom pre krajiny Afriky. Pre krajiny patriace do SADC vývoz do EÚ predstavuje 22 % zo všetkých vývozov.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a SADC poskytuje šiestim krajinám na juhu Afriky nové príležitosti vytvárať pracovné miesta, prilákať viac investícií, industrializovať svoje ekonomiky a integrovať sa do globálnych hodnotových reťazcov. Pre podniky z priestoru EÚ to znamená vyššiu investičnú angažovanosť v tomto regióne.Komisia pripomenula, že Mozambik bude postupne, v priebehu niekoľkých rokov, znižovať alebo odstraňovať clá pre mnohé tovary vyvážané do EÚ. Obchod medzi EÚ a Mozambikom má v súčasnosti obrat okolo dvoch miliárd eur ročne. Európania z tejto krajiny dovážajú hlavne hliník a surový trstinový cukor.Spravodajca TASR Jaromír Novak