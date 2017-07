EÚ podporí mechanizmus vyšetrujúci zločiny v Sýrii

Federica Mogheriniová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. júla (TASR) - Európska únia poskytne 1,5 milióna eur na podporu nezávislého medzinárodného mechanizmu, ktorý má pomôcť pri vyšetrovaní a stíhaní osôb zodpovedných za najzávažnejšie zločiny spáchané počas vojny v Sýrii.Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová dnes zdôraznila, že dosiahnutie spravodlivosti pre obete zločinov je kľúčovým prvkom na ceste k procesu zmierenia v Sýrii.uviedla Mogheriniová. To isté platí aj v prípade vinníkov, ktorí sa dopustili porušovania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Utrpenie obetí je podľa nej potrebné zmierniť aspoň vyplatením odškodného.Medzinárodný mechanizmus vyšetrovania a stíhania osôb vinných zo závažných zločinov spáchaných v Sýrii by preto mal začať fungovať čo najskôr, a to na najvyššej profesionálnej úrovni. To tomu by mala prispieť aj podpora zo strany medzinárodného spoločenstva, zdôraznila dnes Európska komisia.