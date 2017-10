EÚ poskytne 106 miliónov eur na riešenie kríz v Sudáne

Dievča Abuk si umýva nohy pri verejnom vodovode 4 km od jej domu v dedine Aweil v Južnom Sudáne 19. marca 2017. V Južnom Sudáne nemá podľa Detského fondu OSN (UNICEF) prístup k bezpečnej, čistej vode viac ako päť miliónov ľudí, v dôsledku čoho sa stupňujú problémy tejto krajiny s hladomorom a občianskou vojnou. Dokonca aj tí z nich, ktorí vodu nájdu, strávia väčšinu svojho dňa cestou za ňou a prenášaním nádob so vzácnou tekutinou, ktorá je pre život zásadná. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 23. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že poskytne pomoc v hodnote 106 miliónov eur pre Sudán, ktorý je v súčasnosti vystavený celému radu kríz.Komisia spresnila, že prvá časť finančnej pomoci, 46 miliónov eur, je určená na zabezpečenie najnaliehavejších humanitárnych potrieb v oblasti potravín, výživy, zdravia, ochrany, prístrešia, vzdelávania, vody a sanitácie. Zvyšná suma 60 miliónov eur pôjde na rozvoj, na priamu pomoc ľuďom v Sudáne, ktorí sú vystavení nútenému vysídľovaniu, podvýžive, výskytu chorôb a opakujúcim sa extrémnym klimatickým podmienkam.Podľa údajov exekutívy EÚ potrebuje v súčasnosti v Sudáne naliehavú pomoc približne 4,8 milióna ľudí.Oznámenie EK prichádza v čase keď eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christos Stylianidis odcestoval do Sudánu. Komisár okrem iného navštívil aj projekty humanitárnej pomoci EÚ v provincii Južný Dárfúr.zdôraznil komisár.Podľa jeho slov EÚ žiada prístup humanitárnych pracovníkov do všetkých častí krajiny, aby mohli bezpečne poskytnúť pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.Komisia pripomenula, že všetka pomoc EÚ určená pre Sudán sa poskytuje humanitárnym a rozvojovým organizáciám bez financovania cez sudánsku vládu. Od roku 2011 EÚ zmobilizovala pre túto krajinu vyše 422 miliónov eur na humanitárnu pomoc - tá bola určená ľuďom postihnutým vojnovým konfliktom, prírodnými katastrofami, epidémiami, potravinovou neistotou a podvýživou.