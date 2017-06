EÚ potrebuje spoločný boj proti praktikám v dodávateľských vreťazcoch

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Brusel 19. júna (TASR) - Len opatrenia na celoeurópskej úrovni môžu pomôcť poľnohospodárom a potravinárom v boji proti nekalým praktikám v dodávateľskom reťazci. Zhodli sa na tom ministri, europoslanci a hostia dnešného seminára na pôde Európskeho parlamentu (EP).Seminár "Spôsoby riešenia nekalých obchodných praktík v potravinovom dodávateľskom reťazci" bol zameraný na problém, ktorý v Európe pretrváva už dlho rokov, čo potvrdili aj hostia podujatia - ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná, minister poľnohospodárstva Českej republiky Dušan Jurečka a minister poľnohospodárstva Slovinska Dejan Židan. Podujatie viedol poľský europoslanec a šéf Výboru EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) Adam Siekierski.Matečná pripomenula, že ide o tému citlivú pre krajiny strednej a východnej Európy, ale tieto praktiky poznajú všetky členské krajiny Únie, aj preto si Slovensko vlani túto tému zvolilo ako prioritnú v agrooblasti počas svojho predsedníctva v Rade EÚ.Uviedla, že SR sa touto témou zaoberala už v roku 2012, keď príchod množstva veľkých obchodných spoločností viedol k prvým sťažnostiam v dodávateľsko-potravinovom reťazci. To bol dôvod na vytvorenie vlastnej národnej legislatívy a na zaradenie tejto témy medzi priority predsedníctva v EÚ.Šéfka slovenského agrorezortu skonštatovala, že v EÚ bolo už množstvo výziev a vznikla aj dobrovoľná iniciatíva na riešenie tejto problematiky, ako však upozornila, "uviedla ministerka a zároveň dodala, že so závermi slovenského predsedníctva v tejto otázke súhlasili ministri poľnohospodárstva všetkých krajín Únie.uviedla.Jej rezortný kolega z Českej republiky skritizoval situáciu, keď v tomto odvetví niekoľkí hráči v rámci obchodných vzťahov zneužívajú svoje postavenie voči menším partnerom. Zdôraznil, že nikto nechce v EÚ ďalšie regulácie, ale aj globálny trh potrebuje maťopísal situáciu minister Jurečka. Zdôraznil, že akýkoľvek profit by mal vznikať na základ férových podmienok v rámci obchodu a vyjadril nádej, že aj europoslanci pochopia a podporia snahy ministrov, aby sa našli dobré riešenia pre poľnohospodárov a potravinárov a aby bolo možné sa v tejto otázke "posunúť ďalej".Šéf slovinského agrorezortu Dejan Židan skonštatoval, že súčasný dodávateľsko-potravinový reťazec nefunguje dobre, lebo drobní poľnohospodári nemajú šancu v postavení voči veľkým nadnárodným spoločnostiam dobre umiestniť svoje produkty na trhu a nesú následku v podobe znižovania výkupných cien svojich produktov, pričom maloobchodné ceny sa z roka na rok zvyšujú. Rovnako poukázal na to, že o tejto nerovnováhe v potravinovo-dodávateľských reťazcoch trhu sa v EÚ hovorí už niekoľko rokov a stále sa nenašli opatrenia, ako nekalým praktikám zamedziť, aj preto súhlasí so spájaním síl na celoeurópskej úrovni, vrátane spoločného zadefinovania pojmu "nekalé praktiky" a spoločného pohľadu na sankcie.