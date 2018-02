EÚ požiada Britániu o ďalšie príspevky po brexite

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. februára (TASR) - Európska únia (EÚ), aspoň podľa návrhu dokumentu o pozícii bloku, požiada Spojené kráľovstvo, aby jej po brexite poskytlo väčšie finančné príspevky, než na akých sa vlani dohodli.Hoci tieto dodatočné pohľadávky budú pravdepodobne malé, revízia dohody môže zvýšiť napätie na rokovaniach. Pobúri stúpencov tzv. tvrdej línie v Spojenom kráľovstve, ktorí kritizujú doterajšie ústupky premiérky Theresy Mayovej a chcú, aby odišla z rozkovaní.V texte sa uvádza, že Londýn bude musieť počas prechodného obdobia (ktoré má trvať odo dňa odchodu Británie z bloku v marci 2019 do konca roka 2020), pokryť svoj podiel na zahraničných a obranných výdavkoch EÚ. Nebude pritom však mať vplyv na rozhodnutia EÚ. To sa nepáči stúpencom brexitu.uvádza sa v dokumente Európskej komisie, ktorý poskytla členským štátom. Platby sa týkajú bezpečnostných agentúr EÚ a operácií mimo rozpočtu EÚ.Komisia v dokumente opätovne zdôrazňuje, že vláda Spojeného kráľovstva sa bude musieť riadiť právnymi predpismi EÚ, vrátane akýchkoľvek zmien v zákonoch počas prechodu bez toho, aby mala pri rozhodovacom procese nejaké slovo. Nedodržanie pravidiel by mohlo viesť k jednostrannému pozastaveniu niektorých výhod jednotného trhu.Cieľom prechodného obdobia je pritom zachovanie nezmeneného prístupu britských firiem na jednotný trh.V utorok (6. 2.) obe strany obnovili rokovania v Bruseli. Vyjednávači EÚ predložili britským kolegom pozície bloku v súvislosti s prechodným obdobím. Británia údajne nesúhlasí so siedmimi aspektmi takzvaných smerníc, uviedol zdroj oboznámený s rozhovormi. Námietky sa týkajú novej legislatívy, ktorá sa bude automaticky vzťahovať aj na Spojené kráľovstvo a dodržiavania súčasných práv a slobôd občanov EÚ v Británii aj počas prechodného obdobia,Komisia tiež uviedla, že aj keď bude Spojené kráľovstvo naďalej prispievať na vojenské nasadenie EÚ, Briti už nebudú veliť operáciám, ani misiám pod vlajkou EÚ.Rokovania v stredu pokračujú a očakáva sa, že skončia v piatok 9. februára, keď má britská vláda predložiť EÚ svoju predstavu o budúcich vzťahoch po skončení prechodného obdobia.