EÚ pozvala Zuckerberga, aby v EP vysvetlil škandál s únikom údajov

Mark Zuckerberg, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 13. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) vyzvala generálneho riaditeľa spoločnosti Facebook Marka Zuckerberga, aby svedčil pred poslancami Európskeho parlamentu v spojitosti so škandálom okolo krádeže osobných údajov, ktorú má na svedomí spoločnosť Cambridge Analytica.Exekutíva EÚ vo štvrtok vyzvala Facebook, aby ohľadne škandálus európskymi vyšetrovateľmi.Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová sa v tejto súvislosti telefonicky spojila s prevádzkovou riaditeľkou spoločnosti Facebook Sheryl Sandbergovou. Podľa Jourovej by mal Zuckerberg vziať na vedomie pozvanie europarlamentu a po vystúpení v americkom Kongrese vysvetliť celú situáciu aj pred európskymi zákonodarcami.Spoločnosť Facebook minulý týždeň priznala, že až 2,7 milióna ľudí v krajinách EÚ sa mohlo stať obeťou nevhodného zdieľania údajov v priamej spojitosti s činnosťou Cambridge Analytica.Jourová upozornila, že FacebookZáujem o Zuckerbergovo vysvetlenie majú aj v Belgicku. Tamojšia Strana zelených (Ecolo-Groen) v piatok pre televíznu stanicu RTBF uviedla, že škandál spojený s únikom osobných dát sa týka aj okolo 61.000 Belgičanov. Šéf Facebooku by mal preto podľa zelených podať príslušné vysvetlenie aj pred belgickými úradmi.uviedla Strana zelených v oficiálnom vyhlásení.