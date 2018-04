EÚ predĺžila o päť rokov clá na dovoz oceľových lán a káblov z Číny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že rozširuje antidumpingové opatrenia v podobe nových ciel na oceľové laná a káble z Číny. Predĺženie ciel sa týka obdobia ďalších piatich rokov.Exekutíva EÚ oznámila, že po preskúmaní situácie na trhu EÚ sa rozhodla pokračovať v režime antidumpingových ciel na dovoz čínskych oceľových lán a káblov.Clá vo výške 60,4 % boli zavedené už v roku 1999 a ide v poradí už o tretie preskúmanie trhu pred uplynutím platnosti týchto opatrení a ich opätovné päťročné predĺženie.V dôsledku preskúmania antidumpingových opatrení sa predĺženie ciel na rovnaké výrobky vzťahuje aj na tie, ktoré sú odosielané z Maroka a Kórejskej republiky.Vyšetrovanie eurokomisie prinieslo dôkazy, že dumpingové praktiky by zo strany čínskych spoločností pokračovali, ak by EÚ zrušila svoje opatrenia, čo by malo negatívny dosah na oceliarsky priemysel EÚ.Komisia v tejto súvislosti upozornila, že oceľové laná a káble majú široké využitie nielen v priemysle, ale aj v sektore rybolovu, námorníctva, ťažby, lesníctva a stavebníctva.Hodnota trhu s týmito komoditami v EÚ sa odhaduje na približne 500 miliónov eur, priemyselne sa tomu v Únii venujú najmenej v 14 členských štátoch, najviac v Nemecku, Taliansku, Poľsku a Spojenom kráľovstva.Oceliarsky sektor je pre hospodárstvo EÚ životne dôležitým odvetvím a má centrálne postavenie v globálnych hodnotových reťazcoch, ktoré poskytujú pracovné príležitosti pre stovky tisíc európskych občanov.Celosvetový prebytok kapacity oceliarskeho priemyslu znížil v posledných rokoch ceny ocele na neudržateľnú úroveň, čo má negatívny vplyv na oceliarsky priemysel ako taký, a aj s ním súvisiace odvetvia a pracovné miesta. EÚ využíva plný potenciál svojich nástrojov na ochranu obchodu, aby zabezpečila rovnaké podmienky pre svojich výrobcov a ich schopnosť udržať si pracovné miesta v tomto sektore.Komisia pripomenula, že v súčasnosti je v platnosti 53 protidumpingových opatrení týkajúcich sa výrobkov z ocele a železa, z čoho je 27 výrobkov z Číny.spravodajca TASR Jaromír Novak