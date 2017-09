EÚ predstavila komplexnú stratégiu pre priemyselnú politiku

Ilustračné fotoFoto: TASR/AP Ilustračné fotoFoto: TASR/AP

Brusel 18. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes v nadväznosti na minulotýždňový prejav jej predsedu Jeana-Clauda Junckera o stave Únie predstavila novú stratégiu pre priemyselnú politiku s dôrazom na investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu.Komisia upozornila, že aktualizovaná stratégia pre priemyselnú politiku EÚ zlučuje súčasné aj nové horizontálne a odvetvové iniciatívy do komplexnej priemyselnej stratégie. Tá objasňuje, čo sa očakáva od všetkých aktérov, a uvádzajú sa jednotlivé fóra – každoročný Deň priemyslu (prvýkrát sa konal vo februári 2017) či Okrúhly stôl na vysokej úrovni venovaný priemyslu –, ktoré umožnia priemyslu a občianskej spoločnosti, správne nasmerovať opatrenia priemyselnej politiky v budúcnosti.Podpredseda EK pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen pred novinármi uviedol, že ak EÚ bude aktívne pristupovať k technologickým zmenám a dokáže pretransformovať investície do výskumu na podnikateľské nápady a ak aj naďalej budeme priekopníkmi v oblasti nízkouhlíkového a obehového hospodárstva,Eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elžbieta Bieňkowská poukázala na to, že mnoho európskych priemyselných odvetví je na rázcestí.odkázala.K najdôležitejším novým prvkom stratégie pre priemyselnú politiku EÚ patria:- Posilnenie kybernetickej bezpečnosti priemyslu. To znamená vytvorenie Európskeho výskumného a odborného centra pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré poslúži na podporu rozvoja technológií a priemyselných spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj celoúnijný režim osvedčovania výrobkov a služieb, ktorý sa uznáva vo všetkých členských štátoch.- Nariadenie o voľnom pohybe iných ako osobných údajov, ktorým sa umožní voľný cezhraničný pohyb údajov, čo pomôže zmodernizovať priemysel a vytvoriť spoločný európsky dátový priestor.- Nové opatrenia pre obehové hospodárstvo vrátane stratégie zameranej na plasty a opatrení na zlepšenie výroby obnoviteľných biologických zdrojov a ich premeny na biovýrobky a bioenergiu.- Modernizácia rámca pre práva duševného vlastníctva vrátane správy o fungovaní smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a oznámenia o vyváženom, jasnom a predvídateľnom európskom rámci na udeľovanie licencií pre patenty nevyhnutné pre normy.- Iniciatíva pre lepšie fungovanie verejného obstarávania v EÚ vrátane dobrovoľného mechanizmu na poskytovanie objasnení a usmernení orgánom, ktoré plánujú veľké infraštruktúrne projekty.- Rozšírenie programu v oblasti zručností na nové kľúčové odvetvia, ako sú stavebníctvo, oceliarstvo, papierenský priemysel, ekologické technológie a energie z obnoviteľných zdrojov, výroba a námorná doprava.- Stratégia pre udržateľné financovanie zameraná na lepšie nasmerovanie tokov súkromného kapitálu do udržateľnejších investícií.- Iniciatívy pre vyváženú a progresívnu obchodnú politiku a európsky rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť alebo verejný poriadok.- Aktualizovaný zoznam kritických surovín.- Nové návrhy týkajúce sa ekologickej, konkurencieschopnej a prepojenej mobility vrátane sprísnených noriem pre emisie CO2 v prípade osobných vozidiel a dodávok, akčný plán infraštruktúry pre alternatívne palivá na podporu zavedenia infraštruktúry nabíjacích staníc a opatrenia na podporu autonómnej jazdy.Komisia zdôraznila, že európsky priemysel je silný a v mnohých odvetviach si na svetových trhoch udržal vedúcu pozíciu. Pripadajú naň dve tretiny vývozu EÚ a zamestnáva 32 miliónov ľudí. Aby si však udržal a posilnil svoju konkurenčnú výhodu, je potrebné ho výrazne zmodernizovať. Politika EK je preto zameraná na posilnenie priemyslu, aby sa vytvárali pracovné miesta, zvyšovala konkurencieschopnosť EÚ, podporovali investície a inovácie v oblasti čistých a digitálnych technológií, ale aj chránili európske regióny a pracovníci najviac postihnutí priemyselnými zmenami.