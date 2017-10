EÚ predstavila nové opatrenia na ochranu občanov pred terorizmom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) predstavila dnes 11. správu o pokroku k dosiahnutiu bezpečnostnej únie a tiež súbor prevádzkových a praktických opatrení s cieľom lepšie chrániť občanov Únie pred teroristickými hrozbami.Opatrenia sú zamerané na riešenie nedostatkov, ktoré odhalili nedávne teroristické útoky v Európe. Členské štáty získajú väčšiu podporu pri zabezpečení verejných priestorov a cieľom opatrení je aj znemožniť teroristom prístup k prostriedkom na svoju činnosť.Komisia zároveň navrhla ešte viac posilniť vonkajšiu činnosť EÚ v oblasti boja proti terorizmu, a to aj so zapojením Europolu, a odporúča otvoriť rokovania s Kanadou o revidovanej dohode o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR).Prvý podpredseda EK Frans Timmermans v tejto súvislosti odkázal, že krajiny EÚ sa nikdy nepodrobia teroristom,uviedol Timmermans v správe pre médiá.Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos dodal, že terorizmus nepozná hranice a je možné účinne proti nemu bojovať len vtedy, ak spojíme svoje sily – tak v rámci EÚ, ako aj s našimi partnermi na celom svete. Komisia do konca roka predloží Rade EÚ odporúčania, aby schválila otvorenie rokovaní o dohodách medzi Úniou a Alžírskom, Egyptom, Izraelom, Jordánskom, Libanonom, Marokom, Tuniskom a Tureckom v oblasti prenosu osobných údajov medzi Europolom a týmito krajinami. Cieľom je posilniť prevenciu a boj proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti.Podľa eurokomisára pre bezpečnostnú úniu Juliana KingaEÚ sa však usiluje o to, aby teroristi nemali priestor na prípravu a realizáciu svojich zločinov.spresnil King.V praxi to znamená, že EK vyčlenila 18,5 milióna eur z Fondu pre vnútornú bezpečnosť na podporu nadnárodných projektov, ktoré zlepšujú ochranu verejných priestranstiev. V roku 2018 budú môcť mestá využiť na tento účel ďalších 100 miliónov eur z mestských inovačných opatrení na investovanie do bezpečnostných riešení.Komisia v priebehu budúceho roka vydá nové usmernenia s cieľom pomôcť členským štátom riešiť široké spektrum otázok zameraných na ochranu verejných priestorov a zlepšenie povedomia verejnosti, ktoré budú obsahovať technické riešenia zohľadňujúce bezpečnostné prvky už pri navrhovaní verejných priestranstiev.EK takisto navrhla akčný plán na zvýšenie pripravenosti, odolnosti a koordinácie na úrovni EÚ proti útokom s použitím chemických, biologických, rádiologických a jadrových látok aj napriek tomu, že pravdepodobnosť takýchto útokov je nízka. Tieto opatrenia zahŕňajú vytvorenie celoeurópskej siete a znalostného centra v oblasti chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskom centre pre boj proti terorizmu (ECTC) v rámci Europolu.