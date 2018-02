EÚ prijala šesť iniciatív pre kandidátske krajiny zo západného Balkánu

Federica Mogheriniová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 6. februára (TASR) - Európska komisia (EK) prijala v utorok stratégiu pre. Zámerom je potvrdiť európsku budúcnosť tohto regiónu a pripravenosť Únie na prijatie nových členov, len čo splnia potrebné kritériá.Prečítajte si: Slovensko víta stratégiu EK pre západný Balkán uvádza sa v stratégii, ktorú v Štrasburgu predstavila šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová a eurokomisár pre rokovania o rozšírení Johannes Hahn.Komisia ohlásila šesť hlavných iniciatív, ktoré v nasledujúcich rokoch podnikne na podporu transformácie západného Balkánu v oblastiach spoločného záujmu: upevnenie právneho štátu, bezpečnosť a migrácia, spoločensko-hospodársky rozvoj, dopravné a energetické prepojenie vrátane rozšírenia konceptu energetickej únie na západný Balkán, digitálna agenda, čo sa týka aj zníženia poplatkov za roaming, a nakoniec dobré susedské vzťahy.uviedol predseda EK Jean-Claude Juncker.Mogheriniová zdôraznila, že západný Balkán je súčasťou Európy, a dodala, že zámerom novej stratégie je to, aby všetkých šesť partnerských krajín raz a navždy prekonalo minulosť aKomisia vyzvala západný Balkán, aby vykonal komplexné reformy v kľúčových oblastiach, ako je právny štát a základné ľudské práva, boj proti korupcii a organizovanému zločinu, a reformy verejnej správy a súdnictva. Zásadne sa tiež musí zlepšiť fungovanie demokratických inštitúcií a pokračovať treba v hospodárskych reformách, aby sa vyriešili štrukturálne nedostatky, nízka konkurencieschopnosť kandidátskych krajín a vysoká miera nezamestnanosti.Predstavitelia EK zdôraznili, že všetky krajiny tohto regiónu sa musia jednoznačne zaviazať, slovami aj činmi, že prekonajú dedičstvo minulosti a ešte pred vstupom do EÚ dospejú k zmiereniu a vyriešeniu otvorených otázok, najmä hraničných sporov. Pre Srbsko a Kosovo to znamená pokročiť pri realizácii záväznej dohody o normalizácii vzťahov.Spravodajca TASR Jaromír Novak