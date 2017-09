EÚ pripravila právny rámec pre voľný pohyb iných ako osobných údajov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes predložila návrh nového súboru pravidiel týkajúcich sa riadenia voľného toku iných ako osobných údajov v EÚ. Cieľom je uvoľniť úplný potenciál Únie, pokiaľ ide o hospodárstvo založené na údajoch.Nové opatrenia spolu s pravidlami, ktoré platia v oblasti osobných údajov, umožnia ukladanie a spracúvanie iných ako osobných údajov v celej EÚ s cieľom posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov a modernizovať verejné služby v rámci jednotného trhu EÚ pre dátové služby. Za najdôležitejší faktor pre dátovú ekonomiku sa považuje odstránenie obmedzení týkajúcich sa lokalizácie údajov. Vďaka tomu by sa jeho hodnota mala v roku 2020 zdvojnásobiť a dosiahnuť 4 % HDP EÚ.Podpredseda EK pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip upozornil, že digitálne hospodárstvo Európy rozdeľujú zatvorené vnútroštátne hranice, čo brzdí širší digitálny rast Európy. "skonštatoval.Eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová uviedla, že EÚ pre zaistenie úspechu v ére dátovej ekonomiky potrebuje stabilné a predvídateľné pravidlá obehu údajov.Návrhy právneho rámca pre voľný tok iných ako osobných údajov znamenajú dodržanie zásady, že členské štáty už nemôžu od organizácií požadovať, aby ukladali alebo spracúvali údaje v rámci svojich hraníc. Jediným dôvodom bude ochrana verejnej bezpečnosti. Členské štáty budú musieť oznámiť eurokomisii nové alebo existujúce požiadavky na lokalizáciu údajov. Zároveň to znamená aj zásadu dostupnosti údajov pre regulačnú kontrolu, čiže príslušné orgány budú môcť uplatňovať právo na prístup k údajom bez ohľadu na to, kde sú v EÚ uložené alebo spracúvané.Komisia takisto podporuje rozvoj kódexov správania EÚ, ktorých cieľom je odstrániť prekážky brániace zmene poskytovateľa služieb cloudového úložiska a prenosu údajov naspäť do informačných systémov používateľov.Nové pravidlá podľa EK zvýšia právnu istotu a dôveru podnikov a organizácií a zároveň pripravia pôdu pre jednotný trh EÚ v oblasti ukladania a spracúvania údajov. To znamená, konkurencieschopný, bezpečný a spoľahlivý európsky cloudový sektor a nižšie ceny pre používateľov služieb ukladania a spracúvania údajov. Spoločnosti získajú možnosť presunúť svoje vlastné informačné zdroje do nákladovo najefektívnejších miest. Podľa EK dodatočný rast HDP EÚ sa odhaduje na 8 miliárd eur ročne.