EÚ prisľúbila záchranu jadrovej dohody napriek krokom USA

Na snímke je Alí Akbar Salehí. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Teherán 19. mája (TASR) - Európska únia prisľúbila záchranu jadrovej dohody napriek rozhodnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa od zmluvy odstúpiť a opätovne zaviesť sankcie voči Iránu. Podľa agentúry Reuters to povedal šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu Alí Akbar Sálehí.vyhlásil Sálehí na spoločnej tlačovej konferencii s európskym komisárom pre klímu a energetiku Miguelom Ariasom Canetem, ktorý je na dvojdňovej návšteve Iránu.Počas nej sa bude snažiť ubezpečiť Irán, že EÚ chce ponechať otvorený obchod s krajinou napriek americkému odstúpeniu od jadrovej dohody, ktoré Trump ohlásil 8. mája.povedal Canete.Európska únia bola v minulosti najväčším dovozcom iránskej ropy, píše Reuters.K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.Dohoda platí do roku 2025, no niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040.