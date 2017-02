EÚ prispôsobí emisné povolenky v letectve svetovým štandardom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. februára (TASR) – Európska komisia (EK) upraví systém obchodovania s emisiami oxidu uhličitého v leteckej doprave. Vyplýva to z dohody o obmedzení emisií dosiahnutej na úrovni Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), ku ktorej výrazne prispela Európska únia a jej členské štáty.Podľa dohody v ICAO budú musieť leteckí dopravcovia monitorovať a podávať každý rok správu o množstve vyprodukovaných emisií oxidu uhličitého pri medzinárodných letoch. Ak prekročia emisné limity, budú si aerolinky musieť kúpiť zodpovedajúce množstvo emisných povoleniek. Podobný systém už v Únii funguje.vyhlásil eurokomisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Caňete.Jedným z cieľov Leteckej stratégie pre Európu z roku 2015 z dielne EK sú vysoké environmentálne štandardy. V uplynulých troch rokoch aerolínie v rámci únijného systému emisných povoleniek znížili objem vypustených emisií oxidu uhličitého o 65 miliónov ton.Detailné pravidlá fungovania globálneho systému na znižovanie emisií v letectve od ICAO by mali byť známe v roku 2018. Potom EÚ upraví svoj emisný systém, aby zodpovedal svetovým štandardom. Únia si dala za cieľ znížiť objem vytváraných emisií do roku 2030 o 40 % oproti hodnotám z roku 1990.