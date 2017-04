EÚ: Prístupové rozhovory sú stále otvorené, ak má Turecko záujem

Federica Mogheriniová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta/Brusel 28. apríla (TASR) - Európska únia ponecháva otvorené dvere členstvu Turecka, avšak Ankara musí jasnejšie signalizovať, či mieni splniť vstupné kritériá v oblastiach, ako sú ľudské práva a právny štát.Šéfka zahraničnej politiky EÚ Federica Mogheriniová uviedla, že napriek pochybnostiam niektorých ministrov zahraničných vecí členských štátov Únia nateraz podporuje pokračovanie prístupových rozhovorov s Tureckom.Týmto záverom sa skončilo dnešné stretnutie šéfov diplomacie krajín EÚ v maltskej Vallette, kde SR zastupoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.povedala Mogheriniová.odkázala do Ankary v súvislosti so základnými demokratickými princípmi, ako sú ochrana menšín a neuplatňovanie trestu smrti, píše agentúra AP.Ministri z EÚ sa na Malte zišli dnes aj s tureckým rezortným kolegom Mevlütom Čavušoglom na prvých rozhovoroch medzi oboma stranami od kontroverzného referenda, ktoré posilňuje právomoci tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Ten pred referendom ostro odsudzoval najmä viaceré krajiny Únie, ktoré neumožnili členom jeho vlády viesť kampaň medzi Turkami na svojom území, a prirovnával ich k nacistom.Hoci niektorí ministri vyzývajú na udržanie vzťahov s Tureckom v rámci NATO a partnerstva pri obmedzení prílevu migrantov, iní volajú po zmene či priamo zrušení prístupových rokovaní.Komisár EÚ pre rokovania o rozšírení Johannes Hahn uviedol, že s Ankarou potrebujeme korektnú, priateľskú a produktívnu spoluprácu v mnohých oblastiach, preto je potrebné s tureckou stranou riešiť to, ako sa môže situácia zlepšiť.Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz patrí k hlavným zástancom zásadného prehodnotenia vzťahov s Tureckom, ktorého súčasné vedenie podľa neho porušuje základné hodnoty EÚ.zdôraznil Kurz s tým, že Erdogan prekročil mnohé hranice, okrem iného tým, že väzní novinárov, vyvíja nenáležitý tlak na opozíciu či vypísaním referenda o posilnení vlastného úradu.dodal rakúsky minister.